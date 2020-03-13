【新冠肺炎】港大教職員丈夫確診　太太連同兩教員接受檢疫

居於堅尼地城的一名新型冠肺炎確診患者，周三曾到港大診所。港大今日（13日）表示，昨日獲衛生防護中心通知，一名港大教職員的丈夫確診，他本周三早上曾到大學的醫療保健處。三名港大文學院教職員，包括確診個案的太太，均列為緊密接觸者，並已入住檢疫中心，暫時未出現症狀。

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港大指，該名港大教職員的丈夫周三早上曾到位於明華綜合大樓的醫療保健處。他在進入診所前，有戴上口罩，亦被要求使用酒精搓手液及體度體溫。他當時被分流到指定區域，隨後迅速獲安排醫生診症。所有曾靠近患者的職員，均有戴上眼罩。

而三名屬港大文學院教職員，包括確診個案的太太，均列為緊密接觸者，並已入住檢疫中心，暫時未出現症狀。港大指，已加強清潔及消毒保健處、明華綜合大樓及逸夫教學樓，亦會繼續監察情況。

衞生防護中心昨晚（12日）公布，居於堅尼地城西寧街西寧閣一名31歲男子，自3月8日開始發燒、肌肉痛及腹瀉，周三到港大診所求醫，其後轉到瑪麗醫院急症室求診，並證實對新型冠狀病毒病呈陽性反應，目前在屯門醫院接受治療，情況穩定。他潛伏期內曾外遊，2月底至3月初曾往美國波士頓及菲律賓馬尼拉，於3月8日由馬尼拉返港。