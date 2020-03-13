【新冠肺炎】商經局撥應急錢助旅業今截止　98%旅行社、賓館登記

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，各地疫情越加嚴峻下，重挫旅遊業，為協助旅行代理商渡過難關，政府在「防疫抗疫基金」下設立旅行代理商資助計劃，每間合資格的旅行代理商可獲八萬元的資助。 有關旅行社「應急錢」計劃在今日（13日）截止，商經局呼籲少數尚未登記的旅行代理商完結前向旅行代理商註冊處遞交登記。

新型肺炎肆虐下，旅客跌至差不多「零」。高鐵站在1月30日凌晨關閉。（資料圖片 / 余俊亮攝）

商務及經濟發展局今日（13日）公布，旅行代理商註冊處至今已收到約1700份登記表格，佔香港持牌旅行代理商整體數目約98%，當中約八成，即約1350間旅行代理商已獲發資助。商經局又指，有關計劃在立法會財務委員會通過基金撥款後的即日晚上（即2月21日）已旋即接受登記，並於兩個星期內開始發放「應急錢」，指望能為行業渡過難關。

上月中，政府於「防疫抗疫基金」下，設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館如獲發牌客房數目為一至五間，可獲一次性5萬元資助，如獲發牌客房數目為6間或以上，則可獲一次性8萬元資助，計劃同樣由2月21日開始接受登記，截至今日中午已收到超過1770份登記表格，已登記的持牌賓館佔整體數目98%，當中約260間賓館已獲發資助。

有關旅行社「應急錢」計劃在今日（13日）截止，而持牌賓館資助計劃則將於3月20日截止登記，商經局呼籲少數尚未登記的旅行代理商完結前向旅行代理商註冊處遞交登記。

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