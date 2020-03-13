【新冠肺炎】專家料歐美患者每周增三倍　名人政要聚會頻繁易感染

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，多國官員政要，以至影星湯漢斯，美國籃球聯賽、英超足球聯賽球員，加拿大總理杜魯多的太太，均有染疫。本港近日有多宗從英國倫敦、西班牙馬德里等地輸入個案，本港出現「第二波」社區傳播的隱憂。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超預計，未來兩星期歐美疫情將急轉直下，每星期確診個案會上升近三倍。他認為，歐洲一體化令各國人流難以控制，不少地方仍然人煙稠密。特別是歐美官員、名人社交活動頻繁，加上他們或許沒有做好防護措施，導致容易「中招」。

▼部份確診政要名人▼

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梁子超相信歐美現時已有大量人受感染，確診個案數字滯後未反映實情，部份人仍未浮現病徵。他預計未來兩星期，歐美疫情會急轉直下，每星期確診個案會上升達兩至三倍。

梁子超說，歐洲一體化令人流各國難以控制，同時當地的大型聚集並無大幅減少，不少地方仍然人煙稠密。近日多名歐美名人先後確診，包括加拿大總理杜魯多的妻子蘇菲、曾與美國總統特朗普接觸的巴西政府發言人、意甲和西甲足球員、正在澳洲拍戲的美國影星湯漢斯等。梁子超稱，官員及名人的社交活動及聚會尤其頻繁，加上他們或許沒有做好防禦措施，譬如戴上口罩及減少身體接觸等，導致容易「中招」。

歐洲國家無廣泛驗毒 難截病人

另外，梁子超又形容部分歐洲國家政府對新冠肺炎疫情「打定輸數」，採取紓緩政策，沒有廣泛為人民提供試劑作病毒測試，「就算有病徵嘅病人去睇私家醫生，都未必驗得到。」他認為此做法無效堵截患者，使傳播鏈蔓延。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

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全球13萬人受感染

根據已公布的統計數字，截至昨日（12日），全球累計確診感染達病例131460宗，當中意大利有15113宗；伊朗有10075宗；西班牙有2968宗；法國有2876宗；美國及加拿大累計確診1416宗。