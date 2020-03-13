【新冠肺炎】Switch特別版開售即炒貴六成　商戶：內地停工存貨少

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情持續，不少人都留在家中，「打機」亦成為在家娛樂的選擇之一。任天堂「Nintendo Switch」特別版主機於今日（13日）起發售。據任天堂官網顯示，特別版主機建議售價為2,340元。而樂富UNY則以特別版主機加一款遊戲的套餐形式銷售，價格為2,551元至2,772元不等，限售45套，每人限購一套。 《香港01》走訪深水埗黃金電腦商場、深之都商場的店舖，發現淨機價則為3,680元至3,880元不等，即較建議售價貴57%至66%。若要購齊與樂富UNY的主機加遊戲，則需3,960元至4,260元不等，即較樂富UNY的價格貴約55%。 有商戶表示，受疫情影響，Switch位於內地的工廠停工，故存貨量不多，相信新機款只會越賣越貴，又稱疫情期間，Switch遊戲機的銷量不錯，相信與近日市民減少外出有關。

任天堂「Nintendo Switch ≪集合啦！動物森友會≫」特別版主機於今日（13日）起發售，任天堂的建議售價為2,340元。其中樂富UNY以特別版主機加一款遊戲的套餐形式銷售，價格為2,551元至2,772元不等，限售45套，每人限購一套。而今早8時半許，現場已有約50人排隊，職員在開賣前派籌，特別版主機套裝即日售完。

記者今日（13日）走訪深水埗黃金電腦商場、深之都商場的店舖，發現部分店鋪已有特別版主機出售，惟商戶並沒有標明價錢。經過詢問後，記者發現若要購齊與UNY相同的新主機加遊戲軟體，價錢為3,960元至4,260元不等，即較樂富UNY的價格貴約55%。

同時，若以淨機價比較，在深水埗黃金電腦商場的淨機價為3,680元至3,880元不等，即較建議售價貴57%至66%。另外，亦有商戶以新款主機加兩款指定遊戲的「套餐」形式吸客，售價為3,780至3,980元，而據該商戶稱，單款遊戲約為358元。

有商戶表示，受到疫情影響，Switch位於中國內地的工廠停工，故生產量很低，相信未來售價會再上升，「可能會再貴啲呢」，他又指，現時商場內特別版主機的淨機價均已炒至3,000元以上，「人哋前一晚已經去排隊啦，你唔排隊要正價無可能」。而該商戶又指，即使是提早預訂，主機售價亦需3,380元；而沒有保養的「水貨」機，價格亦需3,680元，惟暫時未知何時有貨，「應該要遲啲先有」。

另外，亦有商戶直言，因特別版主機的存貨量「唔係好多」，故只會越賣越貴。而他的暫時還有約20部存貨，若售完該批貨，相信起碼等兩至三個月才有新貨到，「仲要等內地復工」。亦有商戶表示，疫情期間，Switch遊戲機的銷量不錯，「最近都好多人買㗎」，相信與近日市民減少外出有關。

任天堂遊戲主機「Nintendo Switch」特別版主機於今日（13日）起發售。據任天堂官網顯示，特別版主機建議售價為2,340元。（任天堂官網截圖）

任天堂早前宣布，因新冠肺炎疫情對中國工場生產的遊戲主機造成運輸上的影響，「Nintendo Switch『集合啦！動物森友會』特別版主機」的預訂日期由上月8日延遲到本月7日，並在今日（13日）正式發售。該款特別版主機的左右兩個手掣是藍色和綠色。而主機背面、底座機套都經過特別設計，印有遊戲「動物之森」的圖案。