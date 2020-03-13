【新冠肺炎】澳門高中生下月13日復課　今撒25名葡國留學生回澳

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐本港及澳門，兩地學校停課以減低交叉感染風險。澳門持續逾30日「零感染」，10名確診患者已經全部出院，澳門教育暨青年局今日（13日）公布，非高教分階段復課安排，高中生將於下月13日優先復課，應屆高中畢業生亦可在本月30日回校溫習。

此外，當局會於今日（13日）較後時間，撒回留在葡萄牙的25名留學生，又呼籲現時於外地的約3,000名澳門學生，盡早回澳，減低感染風險。

澳門教青局今日（13日）公布，中、小學生將於下月中起分階段復課，高中畢業生可於今個月30日回校溫習，高中生於4月13日起優先復課。（資料圖片）

初小及幼稚園5月復課

澳門教青局今日（13日）公布，中、小學生將於下月中起分階段復課，高中畢業生可於今個月30日回校溫習，高中生於4月13日起優先復課、初中生於一星後的4月20日復課；小學方面，小四至小六於4月27日復課，較年幼的小一至小三生、幼兒教育及特殊教育，將於5月4日復課，當局指，學校可因應校曆表再作前後時間安排。

此外，高等學院則未有復課安排，當局表示會密切了解情況後才有公布。而現於葡萄牙就學的25名澳門本科生及大學預備生，將在當地兩教育基金會安排下，於今晚由里斯本出發，經杜拜、香港回澳門，指此舉會較為安全，但由於葡萄牙現時並非高危地區，會鼓勵返澳學生自我健康管理，每日量體溫兩次了解身體狀況；當局又呼籲現時於外地的約3,000名澳門學生，盡早回澳，減低感染風險。

澳門教青局教育研究資源廳廳長黃健武表示，學校可因應校曆表再作前後時間安排。（澳門日報直播截圖）

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