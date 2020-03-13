【新冠肺炎】消防救護休班義務支援抗疫　拍片鼓勵︰定可跨過疫境

新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，消防處今日（13日）在其Facebook專頁推出一條片段，記錄消防處除應付日常工作，人員亦義務參與及支援抗疫工作，如到訪接受家居檢疫人士等。有消防隊目提到「抗疫同救火救人工作一樣刻不容緩，一定要快」；亦有救護員指，他們對防疫裝備同程序有認識，「所以更加要為社會出一分力。」 有高級消防隊長喜獲新生兒，亦義不容辭在休班時做義工服務。最後他們鼓勵「我們一齊同行，一定可以跨過這場疫境。」影片推出約一小時，已獲逾3.3萬次觀看及近萬個「讚」。

+ 3 + 2

影片中，人員職級涵蓋消防隊目、救護員、高級消防隊長、消防總部行政主任。他們穿義工隊制服，上門派送物資予有需要人士如長者等。署理消防區長周展材表示，「消防處同事在今次抗疫之中全力以赴，一班同事在休班時間亦都不遺餘力。」其中高級消防隊長鄒梓浩雖然有個剛出生幾個月大的孩子，最終亦決定參與義工服務。

高級消防隊長梁廸文和消防隊目施智威說，他們曾探訪一名老伯伯，但上門拍門多次都無人回應，來來回回兩、三次後，發現原來該名老伯伯須戴助聽器，但因為無法落街為助聽器換電，令他體會到很多獨居長者在疫情中，「生活都根本有好大困難。」

影片最後帶出鼓舞訊息，「我們明白每個人在疫境之中面對不同困難，雖然我們的力量微不足道，但只希望做多少少，為大家打打氣，我們一齊同行，一定可以跨過這場疫境。」影片推出約一小時，已獲逾3.3萬次觀看，有網民留言指，「支持和感謝香港消防和救護團隊！」等，獲近萬個「讚好」。