【新冠肺炎】2人遊歐洲返港後確診　30歲女子本周日到清水灣行山

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天再多3宗確診及1宗初步確診個案，當中有3人都有外遊紀錄，分別在上月至本月初去了英國、歐洲、美國等地。 第134宗確診個案是一名67歲男子，他住在林村梧桐寨，在2月27至3月8日曾到英國，3月8日乘國泰航空CX250頭等艙回港，翌日曾在英皇道625號上班，與同事開會。 而第135宗個案是一名30歲女子，住在上環順景雅庭，她歐遊近一個月，曾到希臘、倫敦及巴黎，3月5日返港，3月8日曾與朋友到清水灣行山，晚上出現發燒、疲倦。

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坐頭等艙返港商人 於英國曾會一意大利人

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，第134宗確診個案是一名67歲男子，他是商人，住在林村梧桐寨，在2月27至3月8日曾到英國，3月8日乘國泰航空CX250頭等艙回港，翌日曾在英皇道625號上班，與同事開會。他在3月10日開始咳嗽、發燒，翌日駕車去律敦治醫院急症室求醫，昨天留了深喉唾液樣本，今天確診。該名67歲男子記得自己在英國曾與一名意大利人共處，但該名意大利人沒有病徵，也沒有確診。

女子行山當晚發燒、感疲倦

張竹君指，第135宗個案是一名30歲女子，她獨居於在上環順景雅庭，她在2月10日至26日曾到希臘，2月26、27日身處倫敦，而2月27日至3月5日則到了巴黎，她乘坐土耳其航空TK1828、TK70回港，3月5日抵港。她於3月8日與朋友到清水灣行山，晚上發燒、感疲倦，昨天在律敦治醫院留了深喉唾液樣本，今天確診。張竹君稱，該名女子坐商務機位回港，但由於她在3月8日才發病，當局只會追蹤她在發病前兩天的密切接觸者，即不需追蹤航班上的情況。

61歲男子美國科羅拉多探親 經日本返港初確診

另外，張竹君稱，一名61歲男子初步確診，他在2月27日至3月10日到了美國科羅拉多州探親，他住在親人家中，而親人亦有不適，他於3月7日開始喉痛及咳嗽，3月10經日本回港，曾乘坐全日空航空NH811，抵港後坐機鐵及260號巴士，回到在赤柱大街的家。他同日晚上感不適，曾在赤柱大街看私家醫生，留下痰涎樣本，私家化驗所檢測到初步陽性，正把他的樣本送到衞生署化驗所，亦正安排他入院。

如果這名男子最終確診，將是當局「加強化驗室監測」計劃擴展到私家醫生後，首名經私家醫生留下樣本而確診的病人。

張竹君(左)稱，該名30歲女子坐商務機位回港，但由於她在3月8日才發病，當局只會追蹤她在發病前兩天的密切接觸者，即不需追蹤航班上的情況。 （黃舒慧攝）

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