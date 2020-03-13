【新冠肺炎】何栢良促英法德入境強制檢疫　張竹君爆料：快有公布

世界衛生組織宣布新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）已成全球大流行，而本港近日新增的個案大部份均有外遊紀錄，其中一班由英國倫敦返港的航班更有合共5人確診，惟港府的檢疫措施未涵蓋全歐洲，暫只要求明日（14日）凌晨起從歐洲的意大利全國，以及法國、德國、西班牙部份地區抵港人士需接受14日強制檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良促擴大強制檢疫名單，包括英國，「如果英國返嚟而家唔落實強制隔離14日，嚟緊呢一、兩個星期大量港人子弟湧返嚟，香港有機會有新一輪大量由英國、歐洲傳入個案。」 被問到會否加強對歐洲各國的檢疫措施，甚至對全歐洲發出外遊警示，衞生署衞生防護中心傳染處主任張竹君今日（13日）透露，政府高層正檢視有關檢疫措施，預料很快會有公布。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

+ 10 + 9 + 8

英國現時不在檢疫地區名單

本港目前正面臨第二波輸入個案，今日再新增至少3宗確診個案及1宗初步陽性個案，全部4人均有外遊紀錄，當中3人均曾踏足英國，但英國目前未不在本港的檢疫地區名單上。

被問到應否加強對全歐洲抵港人士的檢疫措施，以及向更多國家發外遊警示時，衞生署衞生防護中心傳染處主任張竹君回應指，有留意到在全球大流行下，各國出現疫情，亦留意到歐洲的疫情發展迅速，她指政府高層正檢視相關的檢疫措施，應包括涵蓋哪些地方，相信很快會有公布。

張竹君稱若需檢疫人士未成年，但有自理能力仍可自行入住檢疫中心，現時香港的檢疫營亦有十多歲人士入住。 （黃舒慧攝）

憂英國返港學生引發新一輪疫情

港大感染及傳染病中心總監何栢良早上於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，認為港府現行針對歐洲地區的封關措施不足夠，有必要馬上檢討。他建議對法國、德國、西班牙的措施擴至全國，而非只限個別地區，並針對部分發病密度高的地方，如瑞士、挪威等，及發病率急升的國家發紅色旅遊警示，及要求從當地返港的港人或外國人，抵港後需要強制隔離。

他特別提及英國的例子，稱有好多港人子女在當地留學，「如果英國返嚟而家唔落實強制隔離14日，嚟緊呢一、兩個星期大量港人子弟湧返嚟，香港有機會有新一輪大量由英國、歐洲傳入個案。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良促從英法德入境也需強制檢疫。（資料圖片）

指歐洲確診個案數字落後10日

他說政府的措施需具前瞻性，估計歐洲確診個案數字落後約10日，若港府不即時回應情況，估計香港的確診個案於未來10至30日將以倍數上升，「如果以3倍速度上升，30日後香港個案係3,500宗。」他提出三組數字供政府參考，因應情況決定相應的封關措施，包括該地區在過去一周確診數字有否急升、以人口計算的發病率是否明顯高於香港，及兩地人流交往是否頻繁。

3月10日，意大利布雷西亞，醫務人員於臨時診所照顧病人。意大利出現大規模爆發，醫療設施無法應付，有學會建議醫護人員將老人病患的優先次序降低，集中救治康復機會較高的年輕患者。（Claudio Furlan / LaPresse via 美聯社）

倘留學生回港 未足18歲、有自理能力仍可入住隔離營

一旦檢疫措施擴大至更多國家，或有未成年的海外留學生從外地返港，張竹君稱若需檢疫人士未成年，但有自理能力仍可自行入住檢疫中心，現時香港的檢疫營亦有十多歲人士入住。

她續指，若檢疫者的年紀太小，會安排其照顧者同住，目前個案較多是由同屬密切接觸者的家長與小孩一起入住。