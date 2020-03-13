【家居檢疫】增逾千住址至1.3萬個　明星豪宅Kadooria上榜

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（13日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至周四（12日），全港累積共有13,228個家居檢疫住址，新增1,193個住址。有20,216港人在住所檢疫、687人在酒店檢疫，另有3,599非港人在家居接受檢疫，159人則住酒店。 全港有五個區均衝破1000個住址，當中以油尖旺區最多，有1313個。此外，名單上亦不乏豪宅地址，包括有明星豪宅之稱、於何文田嘉道理道的Kadooria。

何文田Kadooria。（Kadooria網頁截圖）

港府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日為止，累計共13,228個家居檢疫大廈地址，較上次更新（3月10日）增加1,193個地址。

共有5個區衝破1000住址 油尖旺​最多

全港共有五個區均超過1000個家居檢疫住址，包括深水埗區、觀塘區、油尖旺區、元朗區及沙田區。當中油尖旺的住址數目冠絕全港，累積有1,313個。

多個半山、九龍豪宅榜上有名

名單上續有不少豪宅名稱，包括半山區的巴丙頓山、BRANKSOME CREST。翻查資料，馬雲曾在2007年斥資超過2億元購入BRANKSOME CREST的頂層複式戶；根據名單資料，該住址的最後檢疫日期為3月16日。

此外，於九龍區亦有不少豪宅榜上有名，包括奧運站上蓋「帝峯．皇殿」、油麻地御金‧國峯等。名單上亦有明星豪宅之稱、在嘉道理道Kadooria。翻查資料，李嘉欣、電影界人士吳思遠家族等人曾購入該屋苑的多個單位。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 13 + 12 + 11

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 17 + 16 + 15

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 4 + 3 + 2

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 34 + 33 + 32

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 24 + 23 + 22

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 34 + 33 + 32

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 39 + 38 + 37

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 22 + 21 + 20

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 19 + 18 + 17

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 22 + 21 + 20

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 39 + 38 + 37

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 23 + 22 + 21

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 31 + 30 + 29

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 16 + 15 + 14

離島區強制檢疫人士居住大廈名單