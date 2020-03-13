【家居檢疫】增逾千住址至1.3萬個　明星豪宅Kadooria上榜

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（13日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至周四（12日），全港累積共有13,228個家居檢疫住址，新增1,193個住址。有20,216港人在住所檢疫、687人在酒店檢疫，另有3,599非港人在家居接受檢疫，159人則住酒店。
全港有五個區均衝破1000個住址，當中以油尖旺區最多，有1313個。此外，名單上亦不乏豪宅地址，包括有明星豪宅之稱、於何文田嘉道理道的Kadooria。
何文田Kadooria。（Kadooria網頁截圖）
港府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日為止，累計共13,228個家居檢疫大廈地址，較上次更新（3月10日）增加1,193個地址。
共有5個區衝破1000住址 油尖旺最多
全港共有五個區均超過1000個家居檢疫住址，包括深水埗區、觀塘區、油尖旺區、元朗區及沙田區。當中油尖旺的住址數目冠絕全港，累積有1,313個。
多個半山、九龍豪宅榜上有名
名單上續有不少豪宅名稱，包括半山區的巴丙頓山、BRANKSOME CREST。翻查資料，馬雲曾在2007年斥資超過2億元購入BRANKSOME CREST的頂層複式戶；根據名單資料，該住址的最後檢疫日期為3月16日。
此外，於九龍區亦有不少豪宅榜上有名，包括奧運站上蓋「帝峯．皇殿」、油麻地御金‧國峯等。名單上亦有明星豪宅之稱、在嘉道理道Kadooria。翻查資料，李嘉欣、電影界人士吳思遠家族等人曾購入該屋苑的多個單位。
中西區強制檢疫人士居住大廈名單
灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單
東區強制檢疫人士居住大廈名單
南區強制檢疫人士居住大廈名單
深水埗強制檢疫人士居住大廈名單
九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單
黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單
觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單
油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單
葵青區強制檢疫人士居住大廈名單
荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單
屯門區強制檢疫人士居住大廈名單
元朗區強制檢疫人士居住大廈名單
北區強制檢疫人士居住大廈名單
大埔區強制檢疫人士居住大廈名單
沙田區強制檢疫人士居住大廈名單
西貢區強制檢疫人士居住大廈名單
離島區強制檢疫人士居住大廈名單