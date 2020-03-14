【新冠肺炎・最新】消息：昨確診男為外籍婦產科醫生　診所設中環

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計增至138宗個案，當中137宗為確診、1宗仍屬疑似個案。最大年紀患者維持為91歲（第29宗個案），最小則創新低，是一名只有歲半的男嬰（第133宗個案），他與父母在上月29日由倫敦返抵本港，入住外公外婆的住所，父母及外公近日都已確診。 政府今日（14日）起對入境前14日曾到日本北海道，以及意大利、德國、法國及西班牙部分地區的港人及旅客，實施強制檢疫，但毋須到檢疫中心隔離14日，只是家居檢疫。有關政策會於下周二（17日）凌晨起修訂，並再次准許非港人由韓國入境，同時由歐洲神根地區26國入境者，一律要強制家居檢疫14日。

【新冠肺炎】未向英美發紅色外遊警示 立法會議員憂成抗疫漏洞

【15:27】據了解，昨天確診的61歲男子是一名外籍婦產科私家醫生，他的診所位處中環。根據衞生防護中心資料，這名患者獨居於南區赤柱大街18號，於2月27日至3月9日到美國科羅拉多州探親，3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH811返抵香港。

【新冠肺炎．直播】深水埗明哥聯同十多名消防員派數千個口罩

【15:15】「深水埗明哥」陳灼明早前曾多次把口罩、酒精搓手液及漂白水等防疫物資轉贈予基層及有需要的人，他今天再聯同非牟利組織、十多名消防員，在北河街附近向前線清潔工派口罩，合共派發數千個口罩，亦會派飯給露宿者。

▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼

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【新冠肺炎】旅遊業：業界值冰封時期 航班大減團友返港機位緊張

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【新冠肺炎】何栢良籲留學生盡快回港 附搭飛機全程防護小貼士

【13:39】康泰旅行社表示，鑑於紐西蘭收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的紐西蘭旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

【12:40】康泰旅行社表示，鑑於突尼西亞收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的突尼西亞旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

昨日總結：【新冠肺炎・3.13】歲半男嬰與外公同日確診 一家五口四染疫

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一圖看清海外抵港人士衞生檢疫安排。

▼部份確診政要名人▼

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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涉及入境檢疫

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