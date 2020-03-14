【新冠肺炎・直播】富亨邨亨泰樓居民撤離　全日增4宗確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，3月14日新增四宗確診，患者增至142人，當中一人仍列為疑似個案。 其中一名確診者，住大埔富亨邨亨泰樓，與另外兩名埃及團確診者同座同方向單位，當局會派員調查喉管及感染途徑。衞 生防護中心晚公布，居於29至34樓的13及14室的十戶居民，撤離往駿洋邨檢疫中心。專家指亨泰樓個案不是淘大花園或長康邨翻版，而是可能由於空氣擾流，將糞渠排氣喉釋出的霧化病毒吹回高層單位，致高層患者感染。

+ 2

【23:29】衞生署衞生防護中心公布今日總共多四宗確診個案，即今日下午初步陽性個案，覆核後確診，總數增至141人確診、1人屬疑似個案。三宗屬輸入個案，而富亨邨亨泰樓34樓59歲男子則是本地個案。

穿上防護人員協助撤走富亨邨亨泰樓高層13及14室住戶。（李澤彤攝）

【23:23】國泰航空公布，下星期加開三班往來倫敦希思路和香港的航班，接載香港留學生和市民盡快返港，於復活節假期與家人團聚。發言人表示，已經恢復3月17日至19日期間三班往來倫敦希思路和香港的航班，即每天增加一班來回航班。顧客現可以透過cathaypacific.com以及環球客戶聯絡中心預訂由香港出發的CX255航班和由倫敦出發的CX250航班額外機位。

發言人又稱，正積極努力增加從美國不同目的地回港的航班運力，通過加開額外航班或安排有更多機位的客機運作，讓香港學生和市民盡快回港，有關詳情將於明天公布。

【23:15】富亨邨亨泰樓需撤離往駿洋邨檢疫的居民，由穿上防護人員協助上旅遊巴。亦有數名出現不適的居民，登上救護車送往醫院。

+ 10 + 9 + 8

【22:44】衞生署昨天公布的資料，一名30歲女子在2月10日至3月5日曾到歐洲，包括希臘、英國倫敦、法國巴黎，在3月5日回到香港，昨日（13日）確診。連卡佛證實，其中一名昨日確診者是集團旗下子公司Pedder Group的採購部員工，Pedder Group發言人指，該員工回港後並無回辦公室，亦沒有接觸客人。

【新冠肺炎】連卡佛Pedder Group女採購員歐洲工幹回港後確診

【22:22】富亨邨亨泰樓有10個單位住戶要撤離檢疫，暫未有人數。

【21:56】環境局副局長謝展寰表示，富亨邨亨泰樓以前是公共屋邨，但變成租者置其屋項目後，多數單位已賣出去，私人單位佔大多數。自從康美樓事件後，已檢查大部分租住單位，亨泰樓11個房署單位中，有的有改裝過，已被修正；其他單位因是私人單位， 故未知有否改裝，屋宇署將檢查涉事單位。倘有洩漏風險，住戶將送往隔離。

富亨邨亨泰樓34及32樓（左面最頂及對下第二層）兩家患者，廁所排氣喉用同一條。（王譯揚攝）

【21:43】袁國勇表示， 現階段仍未找到兩個單位都有人確診原因。專家視察所有喉管設計建築，基本上跟從法例、無違規，但32樓單位有單位將連接糞渠排氣管切斷，只用膠紙封住，是一個問題。他強調今次事件不是淘大花園翻版；也與長康邨康美樓情況不同，因康美樓是上層單位住戶確診後，下層住戶才感染，亨泰樓個案則相反，是32樓夫婦確診，34樓男子才染疾。

他指出，有可能糞便中病毒被霧化谷上天台排氣口，排出後應稀釋，但因空氣擾流效應，有可能透過在井位吹回單位內，故防護中心認為有需要先撤離涉事數六層樓居民；至於下面樓層，則應不會受擾流效應影響，但因32樓有單位將排氣喉切除，因此會查看32樓以下樓層會否有相類同情況。暫時不知為何同一單位32樓及34樓都有感染。

【21:41】環境局副局長謝展寰表示，兩個單位近天台，排氣位又在天台出， 雖因此而傳播的可能性不大，但不能排除透過風吹將病毒吹落下面，現階段為審慎起見，防護中心決定高層單位住戶需撤離。調查並未完結，除常見接觸亦會調查樓宇結構會否有傳播可能。

【21:37】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生表示，第140宗個案、59歲男子居於富亨邨亨泰樓住3413單位，同一大樓的13室單位，即3213室早前有兩人確診。他表示，為安全起見，決定安排29至34樓所有13及14室住戶，進入檢疫中心。1至28樓的單位將由建築署人員檢查喉管。

▼富亨邨亨泰樓現場▼

+ 14 + 13 + 12

【新冠肺炎】港大公共衛生教授：兩原因令疫情難控 夏天不會消失

【新冠肺炎】譚仔三哥阿姐「疫境」變身 3.14白色情人節吸客

【20:40】袁國勇、黃加慶、張竹君等人離開管理處，並無回應是否需要撤離等任何提問。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授今晚上9時半會見傳媒，匯報於大埔富亨邨亨泰樓錄得2019冠狀病毒病個案的流行病學調查初步資料。

【新冠肺炎】消息：駿洋邨檢疫中心已預50單位 供亨泰樓居民入住

【19:59】袁國勇、黃加慶等人離開亨泰樓，一行人進入富亨邨管理處，並無回應記者提問。

【19:30】消息指，富亨邨亨泰樓約50戶將要撤離，到駿洋邨檢疫。現場停有多輛旅遊巴，有穿全副保護裝備的人在車上。

現場消息指，涉事兩個確診單位為3213及3413室單位，其中較高層的3413室為今日第140號確診個案男子所住的單位。

晚上約7時，港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心總監黃加慶、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等一行十多人，進入亨泰樓了解情況。

區議員何偉霖到亨泰樓的高層確診單位外了解情況，他指據知下午單位內仍有住戶在場，清潔人員剛已到單位內進行消毒，其後漁護署人員到場，檢走單位內一隻巴西龜。

【19:00】袁國勇、張竹君等一行十多人，到大埔富亨邨亨泰樓了解情況。（點擊看現場情況）

詳細報道：

【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓男子確診 單位與埃及團染疾夫婦同座向

【新冠肺炎】美國回港婦科醫生確診 新加坡、廣東患者曾訪港機場

【鑽石公主號】在日康復乘客回港再驗出陽性 屯門醫院兩病人隔離

【新冠肺炎】港青YMCA九名員工即日被裁 員工：十分鐘要執嘢走人

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

85號確診患者周巧兒的狗隻，已轉為陰性，已交還主人。

【新冠肺炎】周巧兒愛犬病毒測試終呈陰性 已交還給主人

今日新增三宗確診一宗初步陽性。

第139號確診個案，39歲女性，住柴灣永泰道的studio，是設計建築師。3月12日，流鼻水、鼻塞，13日到養和醫院，轉送 轉送律敦治醫院入院，有陽性反應。她自己住，通常在studio睡覺。2月27至29日到杜拜，2月29日到3月1日到西班牙馬德里。她搭阿聯酋航空EK142，從馬德里到杜拜，之後從杜拜回香港。

第140號確診個案，59歲男性。住大埔富亨邨亨泰樓，與太太、兒子同住，有腰骨痛，多數時間留家，會去快餐店，亦有救世軍會送飯。3月12日乘的士到那打素急症，13日留深喉樣本，今確診。他與埃及團確診團友119及120號個案，住同座同單位方向的13單位，已約跨部門小組去看感染途徑。個案感染源頭不明，但住在同一座向，擔心是否與喉管有關。同座向的居民或者要檢疫，涉及私隱，暫不會公開患者所住單位，但埃及團兩個患者住在較低層，新確診的住較高層。

第141號確診個案，28歲女性，住清水灣道。1月23至3月11日到倫敦，乘搭英航BA31在3月11日抵港。由司機送回家，3月12日發燒咳嗽，到將軍澳醫院急症室，取深喉樣本，今日確診，相信是輸入個案 。

第142號初步陽性個案，59歲男性，住青衣宏福花園，是137號患者的姐夫，一同去過摩洛哥，3月2日有肚潟，3月10日喉嚨痛，或會在今晚確診。

鑽石公主號日本出院返港老翁再驗出陽性

跟進報告鑽石公主號返港乘客，一名85歲男性，1月25日在啟德上船，2月4日在日本確診，2月5至9日在日本治療，兩次測試陰性後，3月10日乘搭NH811回港。3月11至12日心口不舒服入院，護士見到他還有咳嗽，於是取呼吸道樣本，有陽性反應，會繼續留院觀察。會看看他有無去過特別地方，有無密切接觸者。患者有心臟病紀錄。

醫管局劉家獻補充：病人3月11日因心口痛到屯醫急症室抽血驗心臟酵素，沒有等報告就離開。之後X光報告懷疑胸腔主動脈有問題，入內科病房，病人有少少咳，審慎起見轉到監察病房並做測試，首次結果弱陽性，即轉隔離病房，衛生防護中心覆檢。內科病房有兩病人同一格，該兩病人已轉到隔離病房觀察，暫時無病徵。所有醫務人員有戴外科口罩，無做霧化程序，26職員需接受醫學監測28天。

跟進外地個案

廣東省一名確診者，3月11日乘搭港航HX782到香港，經深圳灣口岸回肇慶市，無病徵無發燒，測試呈陽性。會追蹤HX782航班人士。

新加坡一名確診者，33歲，3月11日開始發燒，3月9日乘搭國泰CX845由紐約到香港，3月10日乘搭CX759從香港到新加坡。

防護中心希望同機人士致電衞生署熱線。

昨日確診的136宗個案，是一名私家醫生，回港後沒有上班，所以不想透露診所名稱。

【新冠肺炎】未向英美發紅色外遊警示 立法會議員憂成抗疫漏洞

【15:27】據了解，昨天確診的61歲男子是一名外籍婦產科私家醫生，他的診所位處中環。根據衞生防護中心資料，這名患者獨居於南區赤柱大街18號，於2月27日至3月9日到美國科羅拉多州探親，3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH811返抵香港。

【新冠肺炎．直播】深水埗明哥聯同十多名消防員派數千個口罩

【15:15】「深水埗明哥」陳灼明早前曾多次把口罩、酒精搓手液及漂白水等防疫物資轉贈予基層及有需要的人，他今天再聯同非牟利組織、十多名消防員，在北河街附近向前線清潔工派口罩，合共派發數千個口罩，亦會派飯給露宿者。

▼部份確診政要名人▼

+ 5 + 4 + 3

【新冠肺炎】旅遊業：業界值冰封時期 航班大減團友返港機位緊張

【新冠肺炎】何栢良警告歐美爆發或如湖北 促向英國同發外遊警示

【新冠肺炎】徐德義：正檢視全球外遊警示 商討第二輪武漢包機

【新冠肺炎】高拔陞稱無預計全球裝備短缺 醫護組織斥太遲做準備

【新冠肺炎】何栢良籲留學生盡快回港 附搭飛機全程防護小貼士

【13:39】康泰旅行社表示，鑑於紐西蘭收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的紐西蘭旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

【12:40】康泰旅行社表示，鑑於突尼西亞收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的突尼西亞旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

昨日總結：【新冠肺炎・3.13】歲半男嬰與外公同日確診 一家五口四染疫

【新冠肺炎】確診增6宗 居大坑台婦遊北非歐洲返港後確診

【新冠肺炎】2人遊歐洲返港後確診 30歲女子本周日到清水灣行山

【新冠肺炎】倫敦返港歲半確診男嬰穩定 醫生憂治療令幼兒恐懼

一圖看清海外抵港人士衞生檢疫安排。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 9 + 8 + 7

涉及入境檢疫

【家居檢疫】增逾千住址至1.3萬個 明星豪宅Kadooria上榜

【新冠肺炎】何栢良促英法德入境強制檢疫 張竹君爆料：快有公布

【新冠肺炎】下周二起歐洲神根地區26國抵港者 需家居強制檢疫

【新冠肺炎】港府向神根地區發紅色外遊警示 遍及歐洲26國