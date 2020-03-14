【新冠肺炎・直播】消息：富亨邨亨泰樓50戶　將要到駿洋邨檢疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，3月14日新增三宗確診、一宗初步陽性個案，患者增至142人。其中一名確診者，住大埔富亨邨亨泰樓，與另外兩名埃及團確診者同座同方向單位，當局會派員調查喉管及感染途徑。 消息指，亨泰樓約50戶將要撤離到駿洋邨檢疫。

▼富亨邨亨泰樓現場▼

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【19:59】袁國勇、黃加慶等人離開亨泰樓，一行人進入富亨邨管理處，並無回應記者提問。

【19:30】消息指，富亨邨亨泰樓約50戶將要撤離，到駿洋邨檢疫。

現場消息指，涉事兩個確診單位為3213及3413室單位，其中較高層的3413室為今日第140號確診個案男子所住的單位。

晚上約7時，港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心總監黃加慶、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等一行十多人，進入亨泰樓了解情況。

區議員何偉霖到亨泰樓的高層確診單位外了解情況，他指據知下午單位內仍有住戶在場，清潔人員剛已到單位內進行消毒，其後漁護署人員到場，檢走單位內一隻巴西龜。

【19:00】袁國勇、張竹君等一行十多人，到大埔富亨邨亨泰樓了解情況。（點擊看現場情況）

詳細報道：

【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓男子確診 單位與埃及團染疾夫婦同座向

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【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

85號確診患者周巧兒的狗隻，已轉為陰性，已交還主人。

今日新增三宗確診一宗初步陽性。

第139號確診個案，39歲女性，住柴灣永泰道的studio，是設計建築師。3月12日，流鼻水、鼻塞，13日到養和醫院，轉送 轉送律敦治醫院入院，有陽性反應。她自己住，通常在studio睡覺。2月27至29日到杜拜，2月29日到3月1日到西班牙馬德里。她搭阿聯酋航空EK142，從馬德里到杜拜，之後從杜拜回香港。

第140號確診個案，59歲男性。住大埔富亨邨亨泰樓，與太太、兒子同住，有腰骨痛，多數時間留家，會去快餐店，亦有救世軍會送飯。3月12日乘的士到那打素急症，13日留深喉樣本，今確診。他與埃及團確診團友119及120號個案，住同座同單位方向的13單位，已約跨部門小組去看感染途徑。個案感染源頭不明，但住在同一座向，擔心是否與喉管有關。同座向的居民或者要檢疫，涉及私隱，暫不會公開患者所住單位，但埃及團兩個患者住在較低層，新確診的住較高層。

第141號確診個案，28歲女性，住清水灣道。1月23至3月11日到倫敦，乘搭英航BA31在3月11日抵港。由司機送回家，3月12日發燒咳嗽，到將軍澳醫院急症室，取深喉樣本，今日確診，相信是輸入個案 。

第142號初步陽性個案，59歲男性，住青衣宏福花園，是137號患者的姐夫，一同去過摩洛哥，3月2日有肚潟，3月10日喉嚨痛，或會在今晚確診。

鑽石公主號日本出院返港老翁再驗出陽性

跟進報告鑽石公主號返港乘客，一名85歲男性，1月25日在啟德上船，2月4日在日本確診，2月5至9日在日本治療，兩次測試陰性後，3月10日乘搭NH811回港。3月11至12日心口不舒服入院，護士見到他還有咳嗽，於是取呼吸道樣本，有陽性反應，會繼續留院觀察。會看看他有無去過特別地方，有無密切接觸者。患者有心臟病紀錄。

醫管局劉家獻補充：病人3月11日因心口痛到屯醫急症室抽血驗心臟酵素，沒有等報告就離開。之後X光報告懷疑胸腔主動脈有問題，入內科病房，病人有少少咳，審慎起見轉到監察病房並做測試，首次結果弱陽性，即轉隔離病房，衛生防護中心覆檢。內科病房有兩病人同一格，該兩病人已轉到隔離病房觀察，暫時無病徵。所有醫務人員有戴外科口罩，無做霧化程序，26職員需接受醫學監測28天。

跟進外地個案

廣東省一名確診者，3月11日乘搭港航HX782到香港，經深圳灣口岸回肇慶市，無病徵無發燒，測試呈陽性。會追蹤HX782航班人士。

新加坡一名確診者，33歲，3月11日開始發燒，3月9日乘搭國泰CX845由紐約到香港，3月10日乘搭CX759從香港到新加坡。

防護中心希望同機人士致電衞生署熱線。

昨日確診的136宗個案，是一名私家醫生，回港後沒有上班，所以不想透露診所名稱。

【新冠肺炎】未向英美發紅色外遊警示 立法會議員憂成抗疫漏洞

【15:27】據了解，昨天確診的61歲男子是一名外籍婦產科私家醫生，他的診所位處中環。根據衞生防護中心資料，這名患者獨居於南區赤柱大街18號，於2月27日至3月9日到美國科羅拉多州探親，3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH811返抵香港。

【新冠肺炎．直播】深水埗明哥聯同十多名消防員派數千個口罩

【15:15】「深水埗明哥」陳灼明早前曾多次把口罩、酒精搓手液及漂白水等防疫物資轉贈予基層及有需要的人，他今天再聯同非牟利組織、十多名消防員，在北河街附近向前線清潔工派口罩，合共派發數千個口罩，亦會派飯給露宿者。

▼部份確診政要名人▼

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【13:39】康泰旅行社表示，鑑於紐西蘭收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的紐西蘭旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

【12:40】康泰旅行社表示，鑑於突尼西亞收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日至4月15日期間出發的突尼西亞旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，康泰會於稍後再作安排。

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一圖看清海外抵港人士衞生檢疫安排。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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