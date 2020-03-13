【新冠肺炎】確診增6宗　居大坑台婦遊北非歐洲返港後確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心今晚（13日）公布，截至今晚8時，本港今日新增6宗確診個案，即有137宗確診個案、1宗疑似個案。 衞生署表示，今日確診的兩宗個案（第133宗個案）以及66歲男病人（為第138宗個案）是親屬，該男嬰是第130及131宗個案病人的兒子，而66歲男病人則是男嬰的外公。男嬰與父母上月乘搭國泰航空CX250抵港，入住外公及外婆的葵涌iPlace家中，目前一家五口，只有外婆未有感染。 第137宗個為54歲婦人，本周一（9日）抵港，之前到北非摩洛哥、法國及荷蘭遊玩三星期。她獨居於大坑春暉道大坑台，住所隔近馬主周巧兒居所瑞士花園，大坑區內累計已有九宗個案。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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男嬰一家四口染疫 外婆無出現病徵

第133宗個案的歲半男嬰於2月29日隨父母從英國返港，居於外祖父母於葵涌青山公路iPlace的寓所。衞生署衞生防護中心指出，男嬰與外公（第138宗個案）兩人過往健康良好。男嬰昨日出現流鼻水，中心進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住瑪嘉烈醫院，其呼吸道樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應。

外公最近沒有外遊，沒有出現病徵，其深喉唾液樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已被安排入住瑪嘉烈醫院接受治療。兩人現時情況穩定。外婆沒有出現病徵，已安排接受檢疫。

男嬰的父母，37歲男子與31歲女確診者於日前確診。

乘頭等艙返港大埔商人確診 另一歐遊女子染疫

而第3宗個案涉及一名67歲男子，即第134宗個案，過往健康良好，居於大埔林村梧桐寨。病人自3月10日起出現發燒及咳嗽等病徵，3月11日到律敦治醫院急症室求醫。其深喉唾液樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時在威爾斯醫院接受治療，情況穩定。病人於潛伏期内曾經外遊，於2月27至3月8日到訪倫敦。病人同往的妻子出現喉嚨痛，已入住雅麗氏何妙齡那打素醫院醫院接受治療。病人於倫敦乘坐國泰航空CX250（頭等艙）於3月8日抵港，曾乘坐該班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

他在抵港當日，曾到波斯富街458號；翌日回到北角英皇道625號公司辦事處。



第4宗個案涉及一名30歲女子，即第135宗個案，她過往健康良好，獨居於上環太平山街順景雅庭。她自3月8日開始發燒，同日到律敦治醫院急症室求診。其深喉唾液樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已被安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人近期曾外遊，於2月10日至26日到訪希臘；2月26日由希臘雅典前往英國倫敦；2月27日由倫敦前往法國巴黎；逗留至3月4日由巴黎乘坐飛機到土耳其伊斯坦布爾轉機，再於3月5日抵港。

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赤柱大街男居民美國返港 中途日本轉機

第5宗個案涉及一名61歲男子，即第136宗個案，他過往健康良好，獨居於南區赤柱大街18號。他自3月7日開始出現咳嗽和喉嚨痛，昨日經其家庭醫生提交痰液樣本作2019冠狀病毒檢測。其痰液樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內曾外遊，於2月27日至3月9日在美國科羅拉多州；他於3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH811返抵香港。

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大坑累計9居民確診 包括周巧兒

第6宗個案涉及一名54歲女子，即第137宗個案，她過往健康良好，獨居於大坑春暉道大坑台。她自3月6日開始咳嗽，3月12日到西營盤賽馬會普通科門診診所求診。其深喉唾液樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。

病人於2月13日至3月8日到訪法國及摩洛哥，她在3月8日由摩洛哥乘坐泛航航空HV5760（經濟艙）到荷蘭阿姆斯特丹，再由阿姆斯特丹乘坐荷蘭皇家航空KL887（優質經濟艙）於3月9日抵港。曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

她曾於本周三到過區內白建時道33號嘉雲臺2座，是豪宅大坑區內第九名患者。之前的患者有居於大坑瑞士花園的馬主周巧兒及兩名家傭，她的胞兄周秉亮及嫂子其後亦感染，二人居於大坑竹麗苑；另有三名大坑患者與印度團相關，首名確診女團友及其沒有參團丈夫居於樂陶苑，另有一團友也住在瑞士花園。