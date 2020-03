【新冠肺炎】YMCA港青9名員工即日被裁　員工：10分鐘要執嘢走人

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續,本港多個行業都受到影響。職工盟屬會社會福利機構員工會昨日(13日)收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指,整個社會服務部共9名員工均收到電郵,機構以裁員為由即日與他們解除合約。 有逾10年年資的員工表示,在無任何工作交接的情況下,機構人事部便要求她在10分鐘內收拾個人物品離開,「10分鐘時間,執好自己嘢,就要走啦」,她對機構的裁員安排感到震驚。 社會福利機構員工會表示,根據YMCA去年年報,其資產淨值達8.6億元,年度總開支約3.4億元,相信YMCA仍有足夠的財政儲備,直言機構裁員是「對同事無情,對服務使用者無情」。 港青回應稱,是次裁員共28人,分別來自賓館服務、財務、行政、機構事務、社區服務及持續教育等,全是按服務所需人手釐定。

職工盟屬會社會福利機構員工會昨日收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指,要求員工放無薪假。(侯彩琳攝)

職工盟屬會社會福利機構員工會昨日收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指,機構整個社會服務部共9名員工均收到電郵,機構以裁員為由(by the reason of redundancy)即日與他們解除合約,被裁員工包括一名社工、三位行政支援同工及五位程序主任,他們主要負責環保及公民教育、到校青少年服務等。

機構要求員工10分鐘內收拾物品離開



雖然機構已支付代通知金、薪金等款項,但員工仍對機構的裁員安排不滿。在社會服務部工作了逾10年的K小姐(化名)表示,昨日下午收到電郵被即日裁員,在無任何工作交接的情況下,人事部便要求她在10分鐘內收拾個人物品離開,「10分鐘時間,執好自己嘢,就要走啦」。K小姐明言,部門9個同事中,有6位有逾10年年資,他們未曾收過警告信,並「好畀心機做社會服務」。K小姐對機構裁員決定感到「震驚」,又稱「同事其實都好傷心。」

抗疫支援工作或無法繼續



K小姐又指,部門在2月初已開始進行多項抗疫支援工作,現時整個部門被裁,上司亦指先前的抗疫支援「可能唔做」。K小姐亦獲悉,機構其他部門,例如餐飲部、設計部、會計部,每個部門均有一至兩名員工被裁。

員工直言完全不被尊重



而同樣遭裁員的H小姐(化名)則表示,昨日收到裁員通知後,大部份同事均有疑問,包括員工事先墊付的物資費將如何報銷,惟人事部僅指特惠金內已包含物資費,並說:「請你繼續執嘢」,要求她繼續收拾個人物品,又稱「你問咁多嘢,一早執完啦」,令她直言感到「完全係不被尊重」。H小姐直言,由於時間短,根本無法計算公司支付的物資費是否足夠。

去年機構資產淨值達8.6億元



社會福利機構員工會理事長邱智恆表示,根據YMCA去年年報,其資產淨值達8.6億元,年度總開支約3.4億元,相信機構仍有足夠的財政儲備,直言機構裁員是「對同事無情,對服務使用者無情」。而工會亦會在下周一前去信YMCA,要求它交代。

機構要求員工放無薪假



另外,工會亦表示,機構昨日向員工發信,指受新冠肺炎疫情影響,要求所有員工於本月開始放無薪假。當中管理級員工由3月起放兩日無薪假,而非管理級員工則放一日。而4月至6月份,管理級員工每月放無薪假4日,非管理級員工每月則放兩日無薪假。而事實上,於2月上旬,機構已向員工電郵,要求員工放累積年假,直到累積日數少於10天。

港青回覆查詢表示,是次裁員共28人;至於員工有指被要求在10分鐘內收拾物品離開,港青表示,基於人手安排,建議他們先帶隨身貴重物品離開,所有同工大約在半個小時後離開,有個別同工個人物品較多,花了接近一小時。港青稱,社會服務分散不同部門執行,包括社區中心、藝術中心,共超過40位。被解僱同工的工作已作適當安排由其他同工接手,務求不影響到服務使用者。

而在8億的儲備中,其中4億乃固定資產,1億5千多萬是物業維修及工程基金,6千多萬是各種應付帳款等,可動用儲備只有1.7億。以每月營運開支2千多萬計,只可以維持8個月營運。在疫情仍未能控制下,市場普遍認為經濟環境只會持續變差,短時間內難以逆轉,才不得不作出此沉重決定。至於收入上的銳減,自去年7月至今年2月初已虧損7千2百多萬,賓館房間出租量現在是個位數字。

另外,自去年6月社會運動開始,港青的業務及課程已嚴重受到影響;新型肺炎爆發後,為了會員的健康考量,港青的課程亦已停課至另行通知,最近才開放少量特別安排課程。在收入大幅減少及延長停課安排後,港青希望同工能與機構共渡時艱,放取無薪假,而放無薪假全屬自願性質。