【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓男子確診　單位與埃及團染疾夫婦同座向

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，衛生防護中心公布，今日（14日）新增三宗確診個案及一宗初步陽性個案，累計141宗個案，當中一宗為疑似個案。 其中一宗新確診個案為居於大埔富亨邨亨泰樓的59歲男子，其單位坐向與「食環埃及團」其中兩位確診團友夫婦（第119及124宗）個案相同，都是13號室。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這宗個案感染源頭不明，擔心是否與喉管傳播問題有關，跨部門小組將會到現場視察感染途徑。 2月初青衣長康邨康美樓都有兩宗同座向居民確診，當局懷疑出現污水渠喉管散播病毒，安排全部同一座向居民到檢疫中心隔離。

第140宗個案居於大埔富亨邨亨泰樓，單位座向與「食環埃及團」確診夫婦一樣為13室。（羅君豪攝）

張竹君：同座向居民或有需要檢疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，第140宗確診個案為居於大埔富亨邨亨泰樓的59歲男子，他本月10日開始出現咳嗽等病徵，同日因脹患到威爾斯親王醫院進行X光檢查，3月12日乘的士到那打素醫院急症症求診，翌日抽取深喉唾液樣本檢測，今日確診。他與太太及兒子同住，不良於行，大部份時間留在家中，會去快餐店，亦有救世軍送飯到單位。

他的單位坐向與埃及團早前確診兩團友119及124號個案相同，張竹君表示，三個患者互不相識，今次個案感染源頭不明，擔心是否與喉管傳播問題有關，跨部門小組包括房屋署、環保署專家會到現場視察，探討有關感染途徑。張未有透露涉及的單位、同座個案之間相隔多少層，僅稱新確診個案居於上層單位，埃及團兩患者則居於低層。她續指，其他同座向居民或有需要檢疫。

「食環埃及團」九人全部確診



埃及團兩患者所參加的「食環埃及團」，有八名團友及一名領隊，八名團友都相識，當中四人是食環署現職或退休巡察員，一行九人於3月7日返港後全確診。其中一對夫婦居於大埔富亨邨亨泰樓，分別是59歲食環署大埔街市男管工，及其59歲太太，兩人現時在那打素醫院接受治療。

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長康邨康美樓A07單位住戶要全搬走檢疫

疫情追溯至2月時，青衣長康邨康美樓四名分別居於3樓及13樓的A07室住戶先後確診新型肺炎。兩個單位相隔十層，但由於低層單位廁所排氣喉管曾改裝，亦未有妥善密封，病毒或經管道空隙進入單位。

衛生署得悉後，當晚已派員現場視察水渠等樓宇設施，並將居於大廈內A07單位的30多戶、101名居民於凌晨時份緊急疏散，並送到檢疫中心檢疫14日，最後全部沒有病徵，對新型冠狀病毒測試呈陰性。

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