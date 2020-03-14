【新冠肺炎】美國回港婦科醫生確診　新加坡、廣東患者曾訪港機場

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續。昨日確診的136宗個案，是一名婦科私家醫生，確診前一直在美國，在當地見朋友。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於相信感染與工作無關，回港後亦沒有上班，所以不透露診所名稱。另外，與香港有關的外地個案方面，新加坡一名33歲確診者，及廣東省一名確診者，分別乘搭過國泰CX845、港航HX782航班來港，前者乘CX759國泰離港。防護中心希望同機人士致電衞生署熱線。

▼部份確診政要名人▼

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第136宗確診個案為61歲男子，為一名婦科私家醫生，獨居於南區赤柱大街18號，自3月7日開始出現咳嗽和喉嚨痛，已入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。他於潛伏期內曾外遊，包括於2月27日至3月9日在美國科羅拉多州，於3月10日由科羅拉多州經日本東京，乘搭全日空航空NH811返抵香港。張竹君表示，由於相信感染與工作無關，回港後亦沒有上班，所以不透露診所名稱。

據了解，該名醫生的診所位於中環。

衞生署衞生防護中心交代今日（14日）最新疫情。（李澤彤攝）

兩新增確診者屬輸入個案

本港今日新增三宗確診個案，第139宗個案為39歲女設計建築師，自住位於柴灣永泰道50號的工作室，於3月12日開始流鼻水、鼻塞，13日乘的士到養和醫院，救護車轉送到律敦治醫院入院，對病毒呈陽性反應。她潛伏期內行程，包括2月27至29日到杜拜，2月29日到3月1日到西班牙馬德里。她搭阿聯酋航空EK142，從馬德里到杜拜，之後從杜拜回香港，乘的士回家。

其中第141宗為28歲女性，住清水灣道。1月23至3月11日到倫敦，乘搭英航BA31在3月11日抵港。由司機送回家，3月12日發燒咳嗽，到將軍澳醫院急症室，取深喉樣本，今日確診，相信是輸入個案 。第三個則是第140宗，居於大埔富亨邨亨泰樓的59歲的男患者。

與姨仔同遊摩洛哥男子初步確診

今日有一宗初步陽性個案，為59歲男性，是137號患者的姐夫，住青衣宏福花園，二人早前一同去過摩洛哥，3月2日有肚潟，3月10日喉嚨痛，張竹君表示或會在今晚確診。

外地個案方面，新加坡一名33歲確診者，及廣東省一名確診者，分別乘搭過國泰及港航航班來港，前者乘國泰航班離港。（資料圖片）

養和醫院：兩醫療人員進行醫學監測

養和醫院確認39歲確診病人曾於3月13日下午到門診部求醫，指病人當時沒有發燒，但有流鼻水，由於病人曾到訪受2019冠狀病毒病影響的國家，因此醫院立即安排病人至隔離房間及轉介至公立醫院，院方已即時對房間進行徹底清潔及清毒。



院方稱，今日收到衞生防護中心通知後，即時對兩位曾經與該病人有接觸的醫療人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。所有醫護當值時均穿上合適保護衣物。

廣東省患者經深圳灣口岸離港

與香港有關的外地個案方面，廣東省一名確診者，3月11日乘搭港航HX782到香港，經深圳灣口岸回肇慶市，無病徵無發燒，測試呈陽性。防護中心會追蹤HX782航班人士。

新加坡患者紐約經香港轉機

新加坡一名33歲確診者，在3月11日開始發燒，3月9日乘搭國泰CX845由紐約到香港，3月10日乘搭CX759從香港到新加坡。防護中心希望同機人士致電衞生署熱線。