【新冠肺炎】外煤：美國趨向韓國式爆發　許樹昌：檢測慢走漏患者

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情在全球爆發，世界衛生組織在3月11日公布疫情已成為「全球大流行」。美國確診數字近日大幅上升，今天（14日）已突破2,000宗。 美國新聞評論網站Vox分析了相關數據後，指出美國確診個案上升得十分急速，而病毒檢測比率就十分低，似乎未有為傳染病做好準備，趨勢似意大利、伊朗及韓國，相反香港及新加坡政府就反應得更為迅速，令確診數字。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，美國雖然有資源應對疫情，但今次分派檢測試劑速度太慢，走漏了不少確診者，令到病毒繼續在社區傳播，加上美國人不習慣戴口罩，少了一重保護；相反大部分香港人都有戴口罩，政府亦十分盡力找回所有密切接觸者，疫情控制得較好。

▼部份確診政要名人▼

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美國新聞評論網站Vox分析了約翰·霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)就新型肺炎的數據，比較了美國、意大利、伊朗、南韓、日本、新加坡及香港7個國家或地區的數字，製作了一個顯示這些地區由出現第100宗個案後的個案上升速度的圖表，從該圖表可見，美國國內的確診數字自達到100宗後，在8天後已上升至接近2000宗，數字上升之快排名第四，次於意大利、伊朗、南韓；而香港在7個地區中個案上升速率「包尾」，即確診者數量緩慢上升，而新加坡個案上升速度就稍高於本港。

從該圖表可見，美國國內的確診數字自達到100宗後，在8天後已上升至接近2000宗，數字上升之快排名第四，次於意大利、伊朗、南韓。 （網站截圖）

Vox亦指出，美國的病毒檢測量比其他國家地區為低，根據其製作的圖表顯示，截至3月11日，美國的3億多人口中，有7695人被檢測，即每一百萬人只有23人被檢測。該圖表比較了美國、英國、荷蘭、意大利、以色列、日本、南韓、台灣、中國廣東省的檢測量，發現美國的病毒檢測量在這9個國家或地區中屬最低；截至3月4日，日本每一百萬人中亦只有66人被檢測，僅多於美國；而檢測量最高的是韓國，截至3月8日，南韓有5100萬人口，當中有18多萬人都接受了檢測，即每一百萬人中，有3682人已被檢測。

Vox認為，數據反映美國確診個案上升得十分急速，而檢測個案比率就十分低，低於其他已發展國家。Vox指出，相比其他國家，美國似乎未有為傳染病做好準備，現時個案發展趨勢近似意大利及伊朗，相反香港及新加坡政府就反應得更為迅速。

圖表顯示，截至3月11日，美國的3億多人口中，有7695人被檢測，即每一百萬人只有23人被檢測。 （網站截圖）

許樹昌則指，美國雖然有資源應對疫情，但今次分派檢測試劑速度太慢，近日才能分派試劑到不同醫院，因此在早期走漏了不少確診者，令到病毒繼續在社區傳播，加上美國人不習慣戴口罩，只會在有病時才戴口罩，少了一重保護。

相反，大部分香港人都有戴口罩，而港府亦十分盡力找回所有密切接觸者，能做到早隔離，港府又取消了大型活動，學校又停課，而在2月8日起對內地實施強制檢疫，都能成功阻截到從內地輸入個案，令疫情控制得較好。他補充，在2003年沙士後，港府在醫院設負壓病房，而醫護人員也面對過H7N9等不同傳染病疫情，「慣咗做準備，工作環境安全啲。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌認為，美國早期低估了疫情，以致病毒在當地迅速傳播，「仲連累埋加拿大」，他相信美國實際的患者最少達到數千人，而美國的防疫裝備存量比香港更少，港府應該考慮是否對美國東岸加強入境檢疫措施。