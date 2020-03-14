【鑽石公主號】在日康復乘客回港再驗出陽性　屯門醫院兩病人隔離

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計141宗個案。另外，再有一名在「鑽石公主號」確診的病人，康復回港後再次對病毒呈陽性反應。醫管局總行政經理劉家獻稱，該名85歲男子在本月11日因胸口不舒服，到屯門醫院求診。他曾入住屯門醫院內科普通病房，與他同房的兩名病人現需接受隔離，26名醫護人員需接受醫學觀察。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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首次病毒檢測呈弱陽性

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，一名早前乘坐「鑽石公主號」郵輪，在日本確診新型冠狀病毒的85歲男子，回港後對病毒再呈陽性。該男子於本月4日在日本確診，5至9日在當地接受治療，其後檢測兩次對病毒呈陰性，在本月10日乘搭全日空NH811班機回港。

醫管局總行政經理劉家獻指，這名病人患有心臟病，在本月11日因胸口不舒服，到屯門醫院求診。他當時沒有發燒及呼吸道感染徵狀，院方安排為他抽血檢驗，病人其後離開。至12日，醫生在X光報告懷疑他胸腔主動脈有問題，請他回院覆診，並接受心臟電腦掃描，發現問題不大。院方當日安排他入住普通內科病房，由於病人提及「有少少咳」，院方為審慎起見，將他轉入監察病房，並安排病毒檢測。病人首次病毒檢測呈弱陽性，再安排入住隔離病房及做覆檢，結果呈陽性。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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曾住內科病房 26醫護需醫學監察

劉家獻說，病人在普通內科病房時，有兩名病人在同一病格，已安排隔離觀察，該二人暫時無病徵。院方會為普通科病房清潔，並找出26名當時值勤的醫護人員，要求他們接受28天醫學觀察。

被問及屯門醫院是否有疏忽，劉家獻表示，病人求診時有表明自己曾乘坐鑽石公主號、在日本確診，但由於他入院時無發燒及呼吸道感染，當時醫護人員只懷疑他有心臟病，強調「絕對唔係懷疑佢有肺炎仲畀佢走」。院方得悉病人有咳嗽，已立即安排他到觀察病房，並安排檢測。

張竹君：或殘存「病毒屍體」

張竹君說，驗出陽性的病毒或是「病毒屍體」，她表示衞生署的化驗「好敏感，好少少嘢都會驗到」，強調病人的病毒量低，情況非復發，亦未必具傳染性。劉家獻稱，本港的RNA病毒測試無法驗出病毒是死是活，醫管局會再與跟專家小組討論，是否要為鑽石公主號康復患者作出特別安排。