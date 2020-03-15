【新冠肺炎・最新】新輸入個案　貿易公司法籍職員巴黎返港初確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，3月14日新增四宗確診個案，患者增至142人，當中一人列為疑似個案。 由21人「富貴長者印度團」、到「食環埃及團」及葵涌一家五口四染疾等，近期外遊或從歐美返港而確診或傳染親友個案，顯著增加，惟政府將待到本周二（17日）凌晨才擴大檢疫至歐洲神根地區26國，強制家居檢疫亦不包括由英國及美國返港居民和旅客。

昨日總結：【新冠肺炎・3.14】富亨邨亨泰樓居民撤離 全日增4宗確診

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富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

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【03:30】有線新聞報道，再增一宗疑輸入個案。一名在將軍澳醫院留醫的37歲法籍男子初步確診，患者為油塘一間貿易公司職員，他在上月26日至上周五（13日）與三名朋友到法國巴黎及阿爾卑斯山遊玩，乘搭國泰航空CX260返港。他在上周二（10日）出現咳等徵狀，返港求醫，對新型冠狀病毒初步呈陽性；同行一名朋友亦有咳，同住家人已進行測試，正等候結果。

衞生防護中心資料顯示，近期輸入個案（藍色）及輸入個案的密切接觸者（湖水藍色）確診者，明顯佔最多。

【新冠肺炎】澳門醫學觀察14日政策 周二起擴至英美澳加入境者

【03:20】澳門政府周六（14日）公布，鑑於全球新型冠狀病毒感染疫情近期趨嚴 重，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第14條的規定，由本周二（17日）凌晨零時起，所有在入境前14天內曾經到過英國、美國、加拿大、澳洲等地人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

政府表示，上述措施對來自韓國、意大利、伊朗、德國、法國、西班牙、日本的入境人士，仍繼續生效。新型冠狀病毒感染協調中心提醒，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

本周二（17日）凌晨零時起擴大適用國家或地區：

1. 歐洲：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典及瑞士，英國，俄羅斯 2. 美洲：美國、加拿大、巴西 3. 非洲：埃及 4. 大洋洲：澳洲

【03:18】澳門高等教育局副局長曾冠雄表示，鑒於新型冠狀病毒在全球蔓延，並在歐洲等地逐漸擴散，歐美一些大學已陸續停課，由於在各地就讀的澳門大專學生有3,000多人，澳門政府呼籲在海外就讀的澳門大專學生以安全方式返澳。學生回澳後，要嚴格遵守衛生指引，作14天家居隔離，同時做病毒核酸測試。

富亨邨亨泰樓34及32樓（左面最頂及對下第二層）兩家患者，廁所排氣喉用同一條。（王譯揚攝）

【03:00】大埔富亨邨亨泰樓兩個高層13室單位共有三人確診，一名頂樓患者疑被低兩層的外遊返港埃及團團友傳染。衞生署衞生防護中心表示，房屋署因應2月長康邨康美樓事件，已完成檢查亨泰樓當中11個13室的坐廁排氣管，以確保排氣管密封；就其餘17個非房屋署管轄的亨泰樓13室（租置單位），屋宇署會檢查單位的坐廁排氣管，若發現有改裝問題，該單位住戶亦會被安排入住檢疫中心。

【新冠肺炎】亨泰樓租置單位如改裝坐廁排氣管 住戶將送檢疫中心

▼部份確診政要名人▼

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