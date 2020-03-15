【新冠肺炎・最新】3.19起由愛爾蘭、英國及美國入境　須隔離14日

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日暫錄得4宗增個案，另有2宗初步陽性個案。全部都屬於外地輸入個案。 衞生署宣布，由3月19日零時零分起，會要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。

【20:35】衞生署宣布，將進一步加強海外抵港人士衞生檢疫安排，由3月19日零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民）接受家居強制檢疫。



另外，早前公布就抵港前14日曾到韓國、伊朗、日本北海道及歐洲神根地區（即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士）的人士的衞生檢疫措施仍然維持不變。

中心再次呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。如果不可避免前往香港以外國家／地區，應戴上外科口罩，回港後亦應繼續佩戴14天。

【新冠肺炎】周四凌晨由愛爾蘭、埃及、英美入境 須家居隔離14日

【新冠肺炎】一田旺角分店有員工列緊密接觸者 即時關門清潔

【20:30】政府宣布，鑑於愛爾蘭、英國及美國的染病個案數字持續及迅速上升，港府今日（15日）決定對上述國家發出紅色外遊警示。

港府指，紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往。總括而言，政府建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

身處上述國家的人士應該：

加緊留意當地政府的公布；

時刻佩戴外科口罩；

盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方；

避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；

如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

【19:50】獅子山集團發公告，指執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，並正在香港留院接受治療。集團又指，北角的總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，強調業務將不會受到重大干擾。

【19:44】一田百貨表示，收到通知有同事被列為新冠肺炎緊密接觸者，為安全起見，旺角分店巳即時休息，全店會深度清潔，並棄置所有已開封的食物。同時，已安排旺角店所有同事及其緊密接觸同事，自我家居隔離14日。旺角店將於3月18日重開。

【19:22】國泰航空宣布，了解眾多身處北美及倫敦的香港留學生和市民希望盡快返港，於復活節假期與家人團聚，因此已恢復紐約(JFK)3月19日由紐約出發的CX845航班，以及波士頓(BOS)3月20日由波士頓出發的CX811航班；而洛杉磯(LAX)3月20日至28日(23日除外）由洛杉磯出發的CX881航班、西雅圖(SEA)3月21日由西雅圖出發的CX857航班，以及三藩市(SFO)3月16日的CX893航班及3月18日的CX879航班，將採用設有更多座位的大型航機運作。

此外，倫敦(LHR)因應熱切需求，除了昨日宣布恢復的3月17日至19日三班CX250由倫敦希思路回港航班外，會增加恢復3月19日由倫敦希思路出發的CX254 航班，以及另外分別於3月20日及3月21日出發的CX250航班。

【新冠肺炎】4人外遊返港後確診 部份人曾滑雪 港府或再出招

【新冠肺炎】亨泰樓43住戶入住檢疫中心 2人發燒檢測呈陰性

【18:30】港鐵表示，昨天（3月14日）獲悉石崗車廠一名高級技術員的家人確診感染「2019 冠狀病毒病」，該同事已接受衛生署的強制隔離。公司會與該同事保持聯絡及提供適當協助。

為審慎起見，港鐵已即時按相關程序執行各項清潔消毒措施，包括用 1:49 漂白水，及安排「雙氧水霧化消毒機械人」在該員工的工作地點進行了深層清潔及消毒。港鐵亦已聯絡與該員工有緊密接觸的同事作出適當安排，並安排醫療顧問明天為相關同事舉行簡介會提供資訊。

【17:20】張竹君又指，入境的健康申報制度主要是詢問入境人士，「好難轉表格」。當中主要問及有無病徵等，而倘任何人有病徵，「都係拉埋一邊問去過邊」。她又指，主要視乎入境人士是否有病徵及量度體溫等。

【17:00】張竹君又指，當局已知道英美的情況頗嚴重，相信「好快可能有措施」推出，當局會「考慮推出更強力措施」。

【16:50】張竹君又指，現時仍未能確定亨泰樓的傳播途徑，而昨晚的環境調查暫不能排除由下層傳播至上層，已取了環境樣本化驗，惟一般環境樣本未必找到陽性，「因為都過咗幾日。」但她指，倘「萬一搵到」，可能指向由糞渠傳播，若未能找到就要再視乎基因排序。

【16:45】劉家獻指，過去12小時醫管局新增64宗懷疑個案，現時有150名病人在公立醫院接受隔離治療，過去24小時亦有多3名病人出院，分別是第12宗、95宗及110宗個案。換言之，至今已有83名確診病人及一名疑似病人已可出院。

【16:30】政府相關部門交代最新疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席。

張竹君表示，今日增4宗確診個案，另有2宗初步確診個案。

其中，第143宗個案是一名35歲男子，他居於北區，今日正式確診。該患者於潛伏期間，即2月26日至3月11日去過日本北海道滑雪，亦在當地陪同腳部受傷的朋友去過診所。張竹君指，患者於3月11日乘國泰航班CX561由大阪回港，回港後已出現咳嗽，確診前主要留在家中，入住北區醫院前曾到過朋友家中。她又指，衞生署會追蹤他於北海道的團友，以及其到訪過的朋友。

而第144宗個案，是一名29歲的外籍男子，於3月11日開始有咳，3月14日入住律敦治醫院，今日正式確診。他於3月5日到德國，其後自行駕車去奧地利，並於3月11日回德國，3月12日乘坐漢莎LH119航班由慕尼克到法蘭克福，並再轉乘LH796航班於3月13抵港，他當時是坐在商務客位。該患者承認於3月10日在奧地利與一名朋友「傾計」，期間無戴口罩，該名朋友其後通報於德國確診，故該患者於3月13日回港後入住灣景國際酒店，其後入院。

而第145宗個案是名37歲外籍男子，他居於西貢白沙灣， 於潛伏期曾到法國Méribel滑雪，當時有幾名朋友一起，3月10日起已開始咳，亦有發燒及腹瀉。他3月13日乘CX260國泰航班由巴黎返港，3月14日到將軍澳醫院，今日確診。他與太太及兩名女兒同住，亦有工人，全部都入院，檢查結果暫時是陰性。

第146宗個案是一名39歲居於東區的外籍男子，他是第145宗個案的朋友，3月13日開始咳，3月14見到朋友入院後，自己都去瑪麗醫院求醫，今日亦確診。他於3月3日去巴黎與第145宗個案去滑雪。他們同行亦有一位香港朋友，已經入院但未有結果，他們都是乘坐CX260回港。

至於兩宗初步確診個案，是一對外籍夫婦。第147宗個案是61歲女子，與丈夫同住半山嘉麗園，她於3月11日發燒，潛伏期間去過多倫多，波士頓，紐約，於3月11日乘國泰航班CX811於早上返港。至於其丈夫，即第148宗個案，是一名58歲外籍男子，情況較為嚴重，因為有頭痛、肚屙等，他們3月11日去過港安醫院，又於3月13日去養和接受測試，樣本呈陽性。

張竹君又指，昨日基於公共衞生考慮，撤離了大埔富亨邨享泰樓約12伙29至34樓的13、14室住戶，但至今仍有一伙14室的住戶未找到，希望關住戶能主動找衞生署。她又指，屋宇署昨晚亦發現有8伙住戶的排氣喉有問題，故亦將他們撤離，方便相關人員入內檢查。相關住戶是由21至28樓的13室住戶。現時有43名享泰樓的住戶入住檢疫中心，有2人入住後有發燒，已送院但檢測結果是陰性。

昨日總結：【新冠肺炎・3.14】富亨邨亨泰樓居民撤離 全日增4宗確診

富亨邨亨泰樓相關：

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【15:10】消息指，將軍澳醫院一名37歲法籍男病人確診新型肺炎，他曾到法國遊玩，上周返港。

【14:45】東瀛遊表示，將取消3月31日前出發澳洲團。

【13:00】康泰決定取消今日至4月15日期間出發的澳洲旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，會於稍後再作安排。

【12:40】澳洲宣布周日午夜起，所有入境人士須自我隔離14日。縱橫遊宣布，鑑於澳洲收緊入境限制，評估形勢後決定取消今日下午至4月15日期間出發的澳洲旅行團。至於4月16日或以後出發的上述旅行團，會於稍後再作安排。

【11:00】深圳衛健委今日（15日）通報，昨日（14日）深圳新增1例新冠肺炎病例，患者於上周五（13日）從菲律賓馬尼拉乘坐國泰CX902航班到達香港國際機場，隨後乘坐的士前往深圳灣口岸入境深圳，由於其填寫的健康申報卡顯示有菲律賓工作史、曾出現咽痛等徵狀，深圳海關為孫男採集鼻咽拭子和血液樣本，並將其隔離觀察，隨後確診。患者期間均有佩戴口罩。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

+ 14 + 13 + 12

【03:30】有線新聞報道，再增一宗疑輸入個案。一名在將軍澳醫院留醫的37歲法籍男子初步確診，患者為油塘一間貿易公司職員，他在上月26日至上周五（13日）與三名朋友到法國巴黎及阿爾卑斯山遊玩，乘搭國泰航空CX260返港。他在上周二（10日）出現咳等徵狀，返港求醫，對新型冠狀病毒初步呈陽性；同行一名朋友亦有咳，同住家人已進行測試，正等候結果。

衞生防護中心資料顯示，近期輸入個案（藍色）及輸入個案的密切接觸者（湖水藍色）確診者，明顯佔最多。

【新冠肺炎】澳門醫學觀察14日政策 周二起擴至英美澳加入境者

【03:20】澳門政府周六（14日）公布，鑑於全球新型冠狀病毒感染疫情近期趨嚴 重，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第14條的規定，由本周二（17日）凌晨零時起，所有在入境前14天內曾經到過英國、美國、加拿大、澳洲等地人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

政府表示，上述措施對來自韓國、意大利、伊朗、德國、法國、西班牙、日本的入境人士，仍繼續生效。新型冠狀病毒感染協調中心提醒，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

本周二（17日）凌晨零時起擴大適用國家或地區：

1. 歐洲：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典及瑞士，英國，俄羅斯 2. 美洲：美國、加拿大、巴西 3. 非洲：埃及 4. 大洋洲：澳洲

【03:18】澳門高等教育局副局長曾冠雄表示，鑒於新型冠狀病毒在全球蔓延，並在歐洲等地逐漸擴散，歐美一些大學已陸續停課，由於在各地就讀的澳門大專學生有3,000多人，澳門政府呼籲在海外就讀的澳門大專學生以安全方式返澳。學生回澳後，要嚴格遵守衛生指引，作14天家居隔離，同時做病毒核酸測試。

富亨邨亨泰樓34及32樓（左面最頂及對下第二層）兩家患者，廁所排氣喉用同一條。（王譯揚攝）

【03:00】大埔富亨邨亨泰樓兩個高層13室單位共有三人確診，一名頂樓患者疑被低兩層的外遊返港埃及團團友傳染。衞生署衞生防護中心表示，房屋署因應2月長康邨康美樓事件，已完成檢查亨泰樓當中11個13室的坐廁排氣管，以確保排氣管密封；就其餘17個非房屋署管轄的亨泰樓13室（租置單位），屋宇署會檢查單位的坐廁排氣管，若發現有改裝問題，該單位住戶亦會被安排入住檢疫中心。

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▼部份確診政要名人▼

+ 5 + 4 + 3

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