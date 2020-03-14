【新冠肺炎】連卡佛Pedder Group女採購員歐洲工幹回港後確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港至今已有140宗確診個案。連卡佛證實，其中一名昨日（13日）確診者是集團旗下子公司Pedder Group的採購部員工。該員工曾到歐洲工作，3月5日返港，其後確診。Pedder Group發言人指，該員工回港後並無回辦公室，亦沒有接觸客人。 根據衞生署昨天公布的資料，一名30歲女子在2月10日至3月5日曾到歐洲，包括希臘、英國倫敦、法國巴黎，在3月5日回到香港。

Pedder Group：確診員工1月底後無回辦公室

Pedder Group發言人表示，該員工屬於採購部，曾到歐洲工作，返港後確診，但該員工回港後並無回辦公室，亦沒有接觸客人，發言人稱，該員工最後到訪辦公室的日期是1月最後一周，她自1月初起亦沒有接觸客人。發言人稱，該名員工在3月5日返港，3月13日入院，現時情況穩定。

發言人指，正在聯絡在歐洲的合作伙伴，亦已安排在歐洲時曾與確診者有接觸的員工自我隔離14天。發言人稱，該公司會關閉相關的辦公室及安排徹底消毒，而自疫情在港爆發後，該公司亦已為員工安排彈性工作，未來會加強針對曾外遊員工的隔離要求。

患者確診前清水灣行山

根據衞生署昨天公布的資料，一名30歲女子在2月10日至3月5日曾到歐洲，包括希臘、英國倫敦、法國巴黎，在3月5日回到香港。她獨居於上環順景雅庭，3月8日曾與朋友到清水灣行山，晚上感到疲倦、發燒，到律敦治醫院急症室求診。其深喉唾液樣本昨天證實呈陽性反應，安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。