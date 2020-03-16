【新冠肺炎】內地旅客消失　等結業藥房東主：上水好快成個鄉下咁

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）全球大流行，本港上月8日起「封關」，出入境口岸減至三個。訪港旅客平均每日約3,300人次，當中約八成為非內地旅客。 一向以來，上水龍琛路、新康街、新祥街等一帶有不少大小型藥房，《香港01》記者上周六（14日）在區內待了近兩個半小時，超過一半店舖於中午時分仍未營業，附近藥房職員説：「唔使等啦，早前望住佢哋執走一箱箱貨，走晒㗎啦。」有經歷過2003年沙士的藥房東主說，正待挨不住一刻結業，「上水好快好似幾十年前，成個鄉下咁㗎啦！」

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↓↓沒有內地旅客的上水情況↓↓

沒有旅客「血拼」的上水，到處都是「吉舖」。（黃寶瑩攝）

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上水20間藥妝店變「吉舖」 殯儀店照營業

連接內地的出入境口岸，自上月8日以來，只剩深圳灣口岸及港珠澳大橋，最多內地旅客來港的羅湖、落馬洲及高鐵西九龍站，已關閉逾月。內地停發自由行簽證，入境也要強制檢疫14日，可逗留七日的自由行簽注失效。在形同「封關」情況下，一個月以來，幾乎零內地旅客來港，上水一帶以往有不少旅客蹲在路旁收拾「戰利品」的場面不再，記者日前於龍琛路、新康街、新祥街、符興街、新功街一帶視察兩個多小時，只見居民在仍有開門的藥房外查看口罩「行情」，看多過買。

到中午近1時，仍有近一半商舖未有營業，當中有接近20間本身為藥妝店的店舖，已貼上招租啟示。其中新祥街有超過一半店舖拉閘，餘下殯儀店、便利店及茶餐廳營業。期間有附近工作的店員向記者説，「封關」後一兩星期，陸陸續續見一間一間藥妝店的職員，晚上返回店舖，「 早前望住佢哋執走一箱箱貨，走晒㗎啦，佢哋啲代購落唔到嚟，點出貨呀！」

上水以往藥房及藥妝店林立，反修例示威衝擊及疫情打擊，已是處處拉閘。（黃寶瑩攝）

↓↓上水仍在營業藥房及藥妝店情況↓↓

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藥妝店舖職員：韓國貨品因航班問題不能來港

一間已「拉半閘」的藥妝店舖，職員正在忙碌收拾物品，其中一位職員楊先生説，附近店舖早已捱不過，陸續離場，無客人購物下近日勉強經營，每日派一位職員看守。他指現時韓國情況嚴峻，當地貨品因航班及通關問題不能來港，貨品「無出又無入」，不久也會執笠離場。邊將貨品入箱邊説近況的他，向記者慨嘆說：「日日零收入，無得做啦，就嚟要出返嚟打工啦。」

營業額跌至以往1% 業主拒減租

經營藥房多年的東主李先生不願上鏡受訪，他說整段上水藥房街，不少商店相信於短時間內捱不過而結業，首當其衝是專門服務內地化妝品代購的，封關一星期已有不少店舖暫停營業。他的藥房主要出售日用品的，已盡量「撐住」，但由於租金太高，加上人工、來貨支出入其他成本，怕再捱不過一個月，「頂得住到4月？哈，要捱多一星期都已經驚得唔得。」他說現時的營業額是以往的1%，最多約2,000多元生意，但租金每月超過30萬，業主「企硬」不減，根本無法經營。李續説，港府宣布「封關」一刻已非常憂心，「整晚瞓唔着」；翌日回鋪，已如預視一樣水盡鵝飛，本身聘有七名店員，即時商討休假事宜，留一兩人看店。

高價搶口罩回來要貴賣 遭客斥無良

李先生續説，早前市民「搶口罩」、搶清潔用品、搶廁紙，旁人看來藥房生意好，但他嘆有苦自己知，「呢種經營好唔健康，個個人出嚟搶完放晒係屋企，屋企囤積啲貨就唔會出嚟買嘢，我哋補嘅貨又返到嚟，壓住晒，咪又係冇資金流，經營唔到㗎！」加上搶貨熱潮令來貨價抬高不少，作為經營者進退兩難，「好辛苦搶啲口罩返嚟，我啲貨都要好貴，賣返貴啲出去，啲客又話你無良，我原意都係想大家有得買啫，又壓貨又俾人當係壞人。」

以往內地旅客水泄不通的上水商場，變成了「幾個人的商場」。（黃寶瑩攝）

上水好快就好似幾十年前變返鄉下咁啦，你可以話覺得好，平靜晒，但調返轉頭諗，即係話養唔起啲人，個個冇嘢做，無收入，又點會係好？始終藥房係養起好多人。 經營藥房多年的東主李先生

指疫情與沙士不同：而家邊行係可以做？

疫症影響下，整條上水「藥房街」冷清得多，他眼見附近最少六成店舖陸續清走，自己待在這裏猶如「等執」，不禁搖頭嘆息。1997年入行的他經歷過金融風暴、沙士疫情，認為今次跟沙士當年影響非常不一樣，舉例說2003年沙士疫情期間，市民非如現時一樣「搶嘢買」，貨品流動正常，加上當年可以轉型賣中藥，「但係而家邊行係可以做？睇唔到，第日我都要馬死落地行，出嚟打工㗎啦！」

他指以往經濟好，上水可轉型，但相信不久將來會有改變，「上水好快就好似幾十年前變返鄉下咁啦」。他直言藥房這個行業向來對不少人來說「又愛又恨」，一方面被外人指「服侍內地人」，但他説入行當年，外界的印象是「藥房平過連鎖店，有乜嘢會搵藥房幫手。」去年受反修例示威衝突影響，收入大減，又不時被指罵，內心有一定感受，「我點都要堅持挨落去，我係香港人，你估我冇感受？你估到我心裏面諗法咩？所以我內心好矛盾，我班夥計全部都係年輕人，我都要養住佢哋㗎！」今年受疫情所影響，店舖經營雪上加霜，現時只能一日捱過一日，盡量自己留在店舖內，減少支出，「但係相信捱到旅客返嚟，都可能做不過去。」問他是否想恢復自由行，他想了想搖頭指不懂說下去。