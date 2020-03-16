【新冠肺炎】2月旅客按年跌96%　衰過沙士　旅發局預告：3月更差

型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）全球大流行，本港上月8日起「封關」，出入境口岸減至三個（機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸），內地入境亦需強制住所檢疫14日。旅遊發展局今日（16日）公布2月份訪港旅客數字，全月旅客跌至19.9萬人次，按年減少96%，僅及2003年沙士時期最差月份的一半。不過低處未見低，因應疫情發展，旅發局預計3月訪港旅客數字可能會進一步減少。 旅發局已擬定4億元推廣計劃，重振香港旅遊業及經濟，本地居民也會受惠。惟一切要等疫情過去，料非近數月推行。

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以往內地旅客水泄不通的上水商場，變成了「幾個人的商場」。（黃寶瑩攝）

日均旅客3300人次 八成非內地客

旅遊發展局今日公布的2月初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年下跌逾96%。根據數字，2月8日前、即政府實行大幅關閉入境口岸前，每日約有1萬至2萬旅客訪港；2月8日後，訪港旅客平均每日約3,300人次，當中約八成為非內地旅客。大部份地區減幅八至九成，不過有個別長線減幅略低，如美國，相信是因他們一早已計劃好來港，而未有修改行程。

2003年沙士時期，最少旅客的月份仍約有40萬訪港人次，即每日約有1萬訪港旅客，本月人次只及當時一半，旅遊業復蘇不易。旅發局預計因應疫情發展，3月訪港旅客數字可能會進一步減少。

旅發局總幹事程鼎一表示，現時全月訪港旅客人次只是去年高峰期的單日水平。（資料圖片／黃寶瑩攝）

程鼎一：將推4億港元支援業界​計劃

旅發局總幹事程鼎一表示，現時全月訪港旅客人次只是去年高峰期的單日水平，可見旅遊及相關業界受到巨大衝擊。因此，旅發局將於20/21年度開展接近4億港元的推廣計劃，但不是派錢，而是加強支援業界及合作推廣，希望帶動旅遊業盡快復蘇，計劃涵蓋的業界包括本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界等。

旅發局於20/21年度的巿場推廣預算，加上《財政預算案》的額外撥款，約共11.2億港元。

不過推行各項目的前題，是疫潮結束，旅客可再出遊，短期內部分每年盛事活動都不會舉行。

旅發局具體工作有三大方面：

程鼎一表示，第一是推動本地氣氛及消費信心，為業界提供資助，包括資助零售、餐飲界別共同進行消費者推廣計劃；寬免「優質旅遊服務計劃」商戶續證費及初次申請費減半；與業界合作加強推廣，刺激本地消費；加強推廣及支援「優質旅遊服務計劃」。

此方面針對本地居民，舉例說，如食肆推出限量的減價優惠，或是買一送一，消費者節省部分，由推擴計劃補貼給參與食肆，希望食客光顧時，也會叫更多食物，增加食肆生意。

↓↓沒有內地旅客的上水情況↓↓

+ 8 + 7 + 6

資助業界訪問團機票及酒店開支

第二是夥拍業界加強客源巿場推廣，這包括資助業界進行推廣，豁免業界參與旅發局客源市場活動（超過40個）費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支；全數資助業界代表團到多個重點市場進行「路演」；邀請主要客源市場的業界到香港考察；重設景點推廣配對基金，並增加資助份額；增加「香港體驗行」計劃資助份額。

同時又與業界合作加強推廣，吸引旅客來港，包括與本地及客源巿場業界合作進行消費者促銷宣傳。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

第三是加強推動會展旅遊，吸納高消費客群。將資助業界爭取更多會展及獎勵旅遊活動來港，包括資助會展籌辦機構競投大型會展活動；降低中小型會長活動資助計劃申請門檻，並擴展至酒店業界；豁免業界參與旅發局客源巿場會展推廣活動費用，並資助相關機票及酒店開支。

同加強推廣，吸引更多會展及獎勵旅遊旅客，這會夥拍酒店業界推出嶄新項目──「商聚．香港」，為企業會議及獎勵旅遊團體提供免費會議套餐或餐飲套餐，吸引更多會長團體，並推廣香港「會展之都」品牌。