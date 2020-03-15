羅致光指康諮會正為殘疾服務定新方案　政府將資助理大及東華課程

勞福局局長羅致光指，眾多類別的社會福利服務中，康復服務屬於較遲起步，同時由於醫學昌明，服務使用者高齡化，亦增加了服務量和質的需求，令服務短缺仍是十分嚴重；他指，康復諮詢委員會正制定新的《香港康復計劃方案》，就殘疾人士的各種服務需要闡述策略性方向及措施。 面對一些專職醫療人手，包括物理治療師及職業治療師，政府會繼續推行培訓資助計劃，向營辦資助安老或康復服務的非政府機構提供撥款，為獲機構聘用的職業治療學及物理治療學的學生提供學費資助，包括理工大學及東華學院的的相關課程。

羅致光指，康諮會正制定新的《香港康復計劃方案》（《方案》），就殘疾人士的各種服務需要闡述策略性方向及措施。就康復服務的可持續發展，新《方案》將首次為未來康復服務建議制定規劃比率，涵蓋長期院舍照顧服務、日間訓練服務、學前康復服務及社區支援服務，並建議把有關規劃比率納入《香港規劃標準與準則》。

他指，新《方案》將就未來10年作出規劃，涵蓋住宿及社區支援服務、就業支援服務、無障礙設施及交通、醫療、教育、體育、藝術等範疇，當中提出4個策略方向，並環繞20個主題提出60多項策略建議；康諮會正擬備新《方案》的最後報告，在政府接納報告後，會把這些策略建議按成熟程度分類為短期、中期及長期措施予以落實。

至於一些專職醫療人手，包括物理治療師及職業治療師，是醫療、教育、社福界別皆有需求的，因此，政府會繼續推行培訓資助計劃，向營辦資助安老或康復服務的非政府機構提供撥款，為獲機構聘用的職業治療學及物理治療學的學生提供學費資助。

計劃涵蓋2020-21年度至2023-24年度，由香港理工大學提供該兩科的碩士課程，及2020-21年度至2022-23年度由東華學院提供的職業治療學學士課程，合共資助超過400名學生。2020-21至2023-24年度的總撥款為2億7,100萬元。