【新冠肺炎】政府明起向入住政府暫住設施家居隔離者 收每日200元

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日錄得7宗新增個案，有6宗屬於外地輸入個案，1宗是可能本地感染個案。 衞生署宣布，由3月19日零時零分起，會要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。 另外，消息指，本港今日新增至少9宗初步確診個案，分別來自7間醫院，個案曾到歐洲、埃及、荷蘭、奧地利、英國倫敦及德國等。因應政府提供的暫住設施有懷疑濫用情況，政府發言人宣布3月17日（星期二）起，向入住政府提供的暫住設施的人士收取每日200元，作為入住及膳食收費。

【14:08】政府發言人宣布，政府將由3月17日（星期二）起，向入住政府提供的暫住設施的人士收取每日200元，作為入住及膳食收費。發言人指，一般而言，內地返港居民會在家居或其自行安排的住所進行檢疫14天，當局亦會在他們入境時提供本地私營賓館或酒店資料，以作參考；若香港居民在本港無法安排入住地方，則將由政府安排入住暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村，進行檢疫。惟當局留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，因此將收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。

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聶德權指，港府將下周二(24日)派第二批專機，接回滯留孝感、黃石、武漢市等港人。(鄭子峰攝)

【13:30】至於早前於廣華醫院初步確診個案，據了解其唾液樣本證實對病毒測試呈陽性確診，已轉往伊利沙伯醫院。該名病人為一名37歲男病人，住牛頭角，2月底至3月中到過荷蘭，3月14日起有發燒、咳嗽及有痰，至15日求診。

【13:25】伊利沙伯醫院初步確診的2宗個案，其中一人是42歲女子，曾訪奧地利、英國倫敦及德國，3月14日返港，病人有咳嗽。另一人為非本地居民，是一名30歲非洲男子，於3月10日經杜拜到港，有發燒及咳嗽，據悉他曾入住尖沙咀陽光酒店。

【11:34】消息指，本港新增至少9宗初步確診個案，來自7間醫院。其中，2宗個案來自伊利沙伯醫院，兩人均曾外遊，其中一人曾到歐洲；威爾斯親王醫院的1宗初步確診患者是昨日公布的第143宗個案，即曾到北海道滑雪男子的女友；屯門醫院的1宗個案，則是一名73歲男病人，月初曾出發到埃及旅遊約10日，近日返港；瑪麗醫院：新增2宗，兩名病人均曾到歐洲；東區醫院亦新增1宗，病人曾到加拿大。

至於北區醫院及廣華醫院，則分別各增1宗；其中北區醫院的病人是58歲男司機，曾接載第143宗個案即北海道滑雪返港男子。

【10:30】政制及內地事務局局長聶德權指仍有3,400名港人在湖北，將於3月24日派第二批專機前往接載港人返港；並將接載位處孝感、咸寧及黃石市等港人，滯留人士可於明日(17日)下午6時前致電1868熱線登記；而之前已聯絡過的市民，毋須再聯絡。另外，他又指，武漢新增一名港人確診，為一名79歲女士。

【10:28】據了解，屯門醫院的初步確診個案為73歲男子，他本月初出發到埃及旅遊約10日，近日返港。

【10:15】消息指，本港至少新增8宗初步確診個案；其中在威爾斯親王醫院的一宗初步確診個案，患者為昨日公布的第143宗個案，即曾往北海道滑雪男子的女友。

【09:42】政制及內地事務局長聶德權、入境處長曾國衞將於早上10時半會見傳媒。

【08:00】截至周一（16日）上午8時，全國確診病例81068宗，累計死亡人數3204人，疑似病例113宗，治癒病例67045宗；在重災區湖北，累計67794宗確診，死亡總數3085人。

【00:40】城巴表示，他們在周日（15日）晚上接獲獲衛生署通知，一名城巴車長確診新型冠狀病毒肺炎，為本港第149宗個案。該名車長於2月24日至3月9日曾到突尼西亞、英國及西班牙旅遊，3月11日至13日上班負責下午更駕駛工作，曾駕駛90、96及98號線，而當值期間一直有配戴口罩。

城巴稱，已找出確診車長於11日至13日曾駕駛的巴士，並安排返廠以1:49稀色漂白水進行徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網。公司亦正安排為鴨脷洲邨巴士總站、利東邨巴士總站、交易廣場巴士總站及摩頓台巴士總站的站長室及員工休息室，以及黃竹坑巴士廠及海洋公園泊車場車長曾到的地方進行徹底消毒清潔。

【00:30】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，周日（15日）新增1宗輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為一名26歲女子，是韓國籍外傭，1月30日隨男友離開澳門前往葡萄牙波爾圖探親，3月13日由波爾圖經杜拜到香港，航班編號為EK380，其座位號為31J，患者約於3月14日零時30分經港珠澳大橋到澳門，當日開始出現輕微咳嗽，15日下午因感覺發熱到仁伯爵綜合醫院就診，經核酸檢測後確診。

▼部份確診政要名人▼

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昨日情況總覽：

【新冠肺炎・3.15疫情】本港今日增7人確診 累計149宗個案

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