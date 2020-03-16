【新冠肺炎・最新】城巴車長歐遊後確診　曾駕駛90、96及98號線

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日錄得7宗新增個案，有6宗屬於外地輸入個案，1宗是可能本地感染個案。 衞生署宣布，由3月19日零時零分起，會要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。

【00:40】城巴表示，他們在周日（15日）晚上接獲獲衛生署通知，一名城巴車長確診新型冠狀病毒肺炎，為本港第149宗個案。該名車長於2月24日至3月9日曾到突尼西亞、英國及西班牙旅遊，3月11日至13日上班負責下午更駕駛工作，曾駕駛90、96及98號線，而當值期間一直有配戴口罩。

城巴稱，已找出確診車長於11日至13日曾駕駛的巴士，並安排返廠以1:49稀色漂白水進行徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網。公司亦正安排為鴨脷洲邨巴士總站、利東邨巴士總站、交易廣場巴士總站及摩頓台巴士總站的站長室及員工休息室，以及黃竹坑巴士廠及海洋公園泊車場車長曾到的地方進行徹底消毒清潔。

【00:30】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，周日（15日）新增1宗輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為一名26歲女子，是韓國籍外傭，1月30日隨男友離開澳門前往葡萄牙波爾圖探親，3月13日由波爾圖經杜拜到香港，航班編號為EK380，其座位號為31J，患者約於3月14日零時30分經港珠澳大橋到澳門，當日開始出現輕微咳嗽，15日下午因感覺發熱到仁伯爵綜合醫院就診，經核酸檢測後確診。

▼部份確診政要名人▼

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昨日情況總覽：

【新冠肺炎・3.15疫情】本港今日增7人確診 累計149宗個案

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