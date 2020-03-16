【新冠肺炎．最新】東區醫院內科醫生中招　初步呈陽性

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日錄得7宗新增個案，有6宗屬於外地輸入個案，1宗是可能本地感染個案。 衞生署宣布，由3月19日零時零分起，會要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。 衞生防護中心指，今日新增7宗確診個案，另有兩人初步確診。中心確認，一名東區醫院41歲內科女醫生，與友人外遊返港後證實對病毒呈初步陽性。醫管局指，該名醫生回港後未有上班，相信無病人屬於密切接觸者。

【17:27】滙豐銀行表示，一名於大角咀滙豐中心上班的員工確診，現正接受治療，而該名員工於2月28日至3月13日期間休假，没有與其他員工或客戶接觸。而該員工的工作地點，是在大角嘴滙豐中心第二座及第三座二樓，已進行徹底清潔和消毒。

張竹君指，暫時未能確認上述個案，是哪一宗確診個案。

【17:17】張竹君承認，未必能找到全部輸入性個案，故在社區爆發的機會大很多。她又指，第150宗個案於外地有發燒，現時未有機會與港口衞生人員再核對，會再作跟進。

【17:12】張竹君表示，第156宗個案曾於金鐘Marriott酒店食飯，當時同席的兩位朋友屬緊密接觸者。

她又承認，手頭上沒有與違反健康申報相關的檢控數字，又指輸入性個案增多，但「始終都係香港人，無理由唔畀番嚟。」她重申，因檢疫中心不夠位，家居檢疫是可行方法。

【17:10】澳門出現輸入個案，當局下午宣布，明日開始從中國以外地區入境，一律需接受14日醫學觀察。

【17:07】張竹君指，149宗個案、即昨晚確診的一名城巴司機，曾與15位朋友到突尼西亞，又與兩位朋友到倫敦觀看足夠比賽，亦有到過西班牙，初步認為英國及西班牙是高危地點。她又指，該名司機表示自己有戴口罩，食飯時亦是自己一人，相信傳染予乘客的風險不高。

【17:02】張竹君表示，富亨邨環境樣本仍未有結果，住戶方面已取得80多個樣本，料最終會有100多個樣本。

至於健康申報方面，張竹君指港口衞生科人員十分忙碌，即使有人違規，檢控的事宜「遲啲先講」。

【16:57】張竹君指，估計第151宗個案曾到尖沙咀清真寺，但由於對方不記得清楚，故仍需要收集更多資料確認。

而今日一宗初步陽性個案，即第158宗個案是一名41歲女子，是第157宗的42歲初步陽性女子的朋友，是一名東區醫院內科醫生，與朋友曾一同到加拿大，據知該醫生回港後未有上班，相信無接觸過病人，之前亦無到過隔離病房工作。

【16:51】張竹君表示，第151宗個案說法文為主，患者指自己曾到回教廟祈禱，當時有戴口罩，故不會視教堂人士為緊密接觸者。她說，留意到現時大部分個案為輸入，旅行後回港變感染個案，已屬第二波感染，呼籲港人少出外旅遊，預計未來個案會增多。

+ 3 + 2

【16:47】庾慧玲表示，過去24小時有3人出院，其中第111宗已可出院，但待家人接走。現時仍有65位病人留醫，其中第119宗個安、59歲男子危殆，已插喉及轉深切治療部。

另一位曾搭鑽石公主號男子情況穩定。

紅十字會輸血中心新措施，曾離港人士要暫停捐血28日，康復人士要待180日後才可捐血。

【16:30】衞生署衞生防護中心聯同醫管局交代最新疫情，傳染病處主任張竹君醫生和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席。

張竹君指，今日新增多宗確診個案。

第150宗個案，是一名37歲男子，於2月28日到荷蘭工作，3月13日開始發燒，3月15日乘國泰航班CX270返港，由於有病徵，患者無回家而是入住尖沙咀HOTEL ICON。其同事亦有病徵等待檢測結果。

第151宗個案，是一名30歲外籍人士，早前由西非地區去杜拜，在當地已有咳，3月15日返港持續不適，回港後入住重慶大廈內的四季陽光國際酒店，在港期間曾到過回教廟及長沙灣，其工作主要是運送電器去非洲。

第152宗個案，是一名73歲男子，他居於住屯門海典軒一座，與太太、兒子、孫女及工人同住。他於3月5日至13日參加美麗華旅遊的旅行團去埃及旅遊，同團有20多名團友。他3月13日經曼谷返港，3月15日到家附近的鳳城酒家飲茶，其後到屯門醫院求診。其太太及團友亦有不適，但暫時結果呈陽性。

第153宗個案是一名26歲女子，家住大圍曉翠山莊，是第143宗個案的女朋友。其已確診的男友昨日證實中招，潛伏期曾到日本北海道滑雪，而她本人亦於3月13日在長沙灣上班，於3月15日到威爾斯親王醫院接受檢測，今日確診。

第154宗個案，是一名42歲女子，3月到訪奧地利、倫敦、德國等，於3月14日返港，並已有咳嗽病徵。她於奧地利與朋友滑雪，3月13日到德國，翌日返到香港。她在奧地利時已感到疲倦及喉嚨痛，回港後求診證實確診。

第155宗個案是一名58歲男子，是第143宗個案的司機，住在鑽石山，他於3月11日曾接載僱主到粉嶺華明邨。他與太太及女兒同住，3月15日正式入院並於今日確診。

另兩宗初步陽性個案，即第156宗個案，是一名59歲男子，2月28日至3月6日到奧地利滑雪，3月9日開始咳嗽、發燒，3月12日回港後入住金鐘香格里拉酒店，並曾於灣仔合和中心上班。他於3月15日到瑪麗醫院求診，檢測結果呈初步陽性。

第157宗個案，是一名42歲女子，3月2日及3日曾上班，並於3月6日到溫哥華滑雪，其後乘CX837航班回港。而第158宗個案，是第157宗個案的朋友，兩人曾一同外遊，是一名醫護人員，雖然無表明病徵，但檢測後已屬初步陽性。

【14:48】電視廣播有限公司確認，myTV SUPER 會計部一女員工，因同住家人昨天(15日)確診(第149宗個案，即城巴車長)，被列為緊密接觸者，需要接受衞生署安排檢疫。電視廣播有限公司指，她並沒有出現病徵，但於上周有上班，為安全起見，她4名同事即時休假，暫時自我家居隔離。她工作的辦公室已進行全面消毒清潔。

【14:08】政府發言人宣布，政府將由3月17日（星期二）起，向入住政府提供的暫住設施的人士收取每日200元，作為入住及膳食收費。發言人指，一般而言，內地返港居民會在家居或其自行安排的住所進行檢疫14天，當局亦會在他們入境時提供本地私營賓館或酒店資料，以作參考；若香港居民在本港無法安排入住地方，則將由政府安排入住暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村，進行檢疫。惟當局留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，因此將收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。

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聶德權指，港府將下周二(24日)派第二批專機，接回滯留孝感、黃石、武漢市等港人。(鄭子峰攝)

【13:30】至於早前於廣華醫院初步確診個案，據了解其唾液樣本證實對病毒測試呈陽性確診，已轉往伊利沙伯醫院。該名病人為一名37歲男病人，住牛頭角，2月底至3月中到過荷蘭，3月14日起有發燒、咳嗽及有痰，至15日求診。

【13:25】伊利沙伯醫院初步確診的2宗個案，其中一人是42歲女子，曾訪奧地利、英國倫敦及德國，3月14日返港，病人有咳嗽。另一人為非本地居民，是一名30歲非洲男子，於3月10日經杜拜到港，有發燒及咳嗽，據悉他曾入住尖沙咀陽光酒店。

【11:34】消息指，本港新增至少9宗初步確診個案，來自7間醫院。其中，2宗個案來自伊利沙伯醫院，兩人均曾外遊，其中一人曾到歐洲；威爾斯親王醫院的1宗初步確診患者是昨日公布的第143宗個案，即曾到北海道滑雪男子的女友；屯門醫院的1宗個案，則是一名73歲男病人，月初曾出發到埃及旅遊約10日，近日返港；瑪麗醫院：新增2宗，兩名病人均曾到歐洲；東區醫院亦新增1宗，病人曾到加拿大。

至於北區醫院及廣華醫院，則分別各增1宗；其中北區醫院的病人是58歲男司機，曾接載第143宗個案即北海道滑雪返港男子。

【10:30】政制及內地事務局局長聶德權指仍有3,400名港人在湖北，將於3月24日派第二批專機前往接載港人返港；並將接載位處孝感、咸寧及黃石市等港人，滯留人士可於明日(17日)下午6時前致電1868熱線登記；而之前已聯絡過的市民，毋須再聯絡。另外，他又指，武漢新增一名港人確診，為一名79歲女士。

【10:28】據了解，屯門醫院的初步確診個案為73歲男子，他本月初出發到埃及旅遊約10日，近日返港。

【10:15】消息指，本港至少新增8宗初步確診個案；其中在威爾斯親王醫院的一宗初步確診個案，患者為昨日公布的第143宗個案，即曾往北海道滑雪男子的女友。

【09:42】政制及內地事務局長聶德權、入境處長曾國衞將於早上10時半會見傳媒。

▼部份確診政要名人▼

+ 5 + 4 + 3

【08:00】截至周一（16日）上午8時，全國確診病例81068宗，累計死亡人數3204人，疑似病例113宗，治癒病例67045宗；在重災區湖北，累計67794宗確診，死亡總數3085人。

【00:40】城巴表示，他們在周日（15日）晚上接獲獲衛生署通知，一名城巴車長確診新型冠狀病毒肺炎，為本港第149宗個案。該名車長於2月24日至3月9日曾到突尼西亞、英國及西班牙旅遊，3月11日至13日上班負責下午更駕駛工作，曾駕駛90、96及98號線，而當值期間一直有配戴口罩。

城巴稱，已找出確診車長於11日至13日曾駕駛的巴士，並安排返廠以1:49稀色漂白水進行徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網。公司亦正安排為鴨脷洲邨巴士總站、利東邨巴士總站、交易廣場巴士總站及摩頓台巴士總站的站長室及員工休息室，以及黃竹坑巴士廠及海洋公園泊車場車長曾到的地方進行徹底消毒清潔。

【00:30】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，周日（15日）新增1宗輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為一名26歲女子，是韓國籍外傭，1月30日隨男友離開澳門前往葡萄牙波爾圖探親，3月13日由波爾圖經杜拜到香港，航班編號為EK380，其座位號為31J，患者約於3月14日零時30分經港珠澳大橋到澳門，當日開始出現輕微咳嗽，15日下午因感覺發熱到仁伯爵綜合醫院就診，經核酸檢測後確診。

昨日情況總覽：

【新冠肺炎・3.15疫情】本港今日增7人確診 累計149宗個案

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