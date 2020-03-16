【新冠肺炎】增7確診多人曾外遊　73歲男子曾參加美麗華埃及團

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天（16日）暫時再增加7宗確診個案及2宗初步陽性個案，即暫累計158宗個案。其中第155宗個案是一名58歲男子，他是居粉嶺華明邨患者、第143宗個案的司機，他在得悉僱主出現不適後，直至昨日（15日）入院前，兩日沒有回兄長一家的龍蟠苑住所，主要留在車上，包括買外賣到車上食用。 其僱主是一名35歲男子，他居於粉嶺華明邨禮明樓，在2月26日至3月11日曾到日本北海道滑雪，亦曾在當地陪同腳部受傷的女性朋友去過診所，他自3月11日開始咳嗽，3月14日開始發燒，其女性朋友今日亦確診，為第153宗個案。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，截至中午今天新增7宗確診個案，當中6人潛伏期有外遊史。

第150宗個案是一名37歲男子，他在2月28至3月15日到荷蘭公幹，曾參加一個展覽，他在3月13日已經開始發燒，翌日咳嗽，3月15日坐CX270回港，因聽說在荷蘭展覽中有確診者，回港後入住HOTEL ICON，沒有回家，他曾在油麻地門診看醫生，被轉介到廣華醫院。他的一名同事也在3月2至7日到荷蘭一同公幹，同事亦感不適，現時在瑪嘉烈醫院留醫。

曾到非洲公幹 張竹君：相信他曾到尖沙咀清真寺

第151宗個案是一名30歲外籍男子，他在2月15至3月10日曾由西非去杜拜，3月10日坐EK380來港，住在重慶大廈的四季陽光國際酒店。他在3月8日已開始咳嗽，曾自行服藥，於3月13日曾到尖沙咀一間回教廟，中午時分曾在內逗留約15分鐘祈禱，他有戴口罩，也不認識在廟內的人，他也曾到長沙灣買電器及寄去非洲。張竹君指，相信該名男子到過尖沙咀清真寺，但詳情仍有待調查。

他在港時曾與朋友一同住在重慶大廈的酒店，但該名朋友相信已經離港。

金字塔仍然是埃及歷久不衰的標誌。（路透社）

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第152宗個案是一名73歲男子，他住在屯門海典軒一座，與太太、兒子、孫女、家傭同住。他與太太在3月5日至13日參加美麗華旅遊的一個埃及旅行團，該團有約20人，行程包括到開羅、紅海、去金字塔、住遊船，3月13日坐MS960航班經曼谷回港，再坐E33巴士回家。該名男子在3月15日曾到樓下的鳳城皇宴飲茶，他在3月13日開始頭痛，翌日發燒及咳嗽，他太太及2名埃及團團友也感不適，但3人初步對病毒測試呈陰性反應。

美麗華：團友未有病徵美麗華旅遊總經理李振庭表示，確診的73歲患者參與一個18人的埃及旅行團，由3月5日出發，至上周五（13日）返港，初步得知與他同行的緊密接觸者，其檢測結果為陰性。他提到，同行的領隊現正休假，今日應衛生署要求入住隔離中心，初步未有病徵，而該團曾到到尼羅河「遊船河」。

第153宗個案是26歲女子，是第143宗個案的朋友，她住在大圍曉翠山莊10座，曾與第143宗個案於2月26日至3月11日一同到北海道滑雪，回港時與第143宗個案一同坐車回家，她於3月13日曾到長沙灣金百盛中心工作，3月15日入院。

第154宗個案是42歲女子，她在3月11日開始肌肉痛，翌日咳嗽，正在伊利沙伯醫院留醫。她於3月7至14日去了倫敦、德國、奧地利，曾在奧地利與朋友滑雪，她在3月13日回德國，再到倫敦坐BA27回港，3月14日下午抵港。她最後在港工作是3月4日。

司機接載確診患後同中招 曾留車上不回家

第155宗個案是58歲男子，是第143宗個案的司機，他與太太、女兒、哥哥住在鑽石山龍蟠苑龍珠閣，沒有外遊。他在3月11日接第143宗個案及第153宗個案分別從機場回到粉嶺華明邨及大圍曉翠山莊10座家中，曾在僱主家中逗留數小時。

該司機在3月12日再接載僱主由粉嶺華明邨到，第153宗個案家中取文件，之後再到僱主家中，亦再逗留數小時，及有到粉嶺華明邨的麥當勞，和新蒲崗商場Mikiki為車充電。他見僱主有不適，3月13及14日沒有回家，主要留在車上，3月15日覺得有回發燒，被送入院。

第156宗個案是一名59歲男子，他在3月9日咳嗽、發燒、喉痛，3月15日到伊院急症室求醫。他在1月22日至2月28日與朋友到瑞士，後轉到奧地利勝地滑雪，逗留至3月6日，3月12日他回港，入住金鐘香格里拉酒店，他在3月13日到灣仔合和中心上班，3月15日晚上與2名朋友在萬豪酒店吃飯時因感不適，即時召喚救護車送院。