【新冠肺炎】失業率升　IT業界由每月僅3至4人應徵　變30人爭一位

受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）影響，日前(17日)公布本港去年12月至今年2月期間的失業率為 3.7%，較去年12月至今年1月的3.4%，上升0.3個百分點，亦屬超過9年來的高位，各行業均受打擊。 本地創科公司 Vioo Co. Ltd. 創辦人張智強指出，疫情下不少IT人員被公司裁員。他透露，過往招聘廣告每月只接到約三至四名在職應徵者申請，但近日同一職位接到約三十人申請，當中三分一人是失業或待業狀態，大多原為本地企業的中層人員。安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍直言，經濟不境，不少商業機構會先暫停中長期項目、裁減支援系行政及IT部等主責後勤支援的員工，故即使是IT行業亦有機會面臨解僱。惟市民多留家工作，電子商貿、教學及網購需求大增，故相信IT人員找工不算困難。

本地創科公司 Vioo Co. Ltd. 創辦人張智強。（鄧穎琳攝）

張智強憶述2003年沙士時香港社會是停頓狀態，市民對科技要求低，「大家都用傳統方法去自修及工作，但過往十多年的科技發展，無論係硬件、頻寬或程式等都火速成長。今次疫情大家不再安於現狀，而是四出尋找IT支援解決停課及留家工作的需要。」惟疫情下不少公司都裁員，IT從業員亦不例外。

本地IT企業 為節流裁減不少中層員工

張智強指，失業或待業的求職者，大多來自本地企業內部IT部門的中層員工，相信是受疫情影響，公司未能平衡開支而決定裁減人手：「經濟亦有影響到IT，未能做到收支平衡，就開源節流，留銷售員，裁減內部IT人員。」

但他指，社會對科技要求大增，其公司及不少創科、程式開發公司都會逆市下聘人，籲同行把握機會增值，「迷霧中正好就是尋找新向的時機。」

人力顧問：裁高層群龍無首 所以先裁中層

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍指，IT行業情況不算太差，但由於銀行金融、零售等商業機構會暫停部分中長期項目，以及裁減後勤及支援部門等不會直接影響公司運作的人手，如專做員工培訓的員工、IT部中層人員等。她解釋，IT中層人員工資較高（月薪介乎兩萬至六萬元），在同一部門中較易被裁，「裁高層群龍無首，所以多先裁人工較高、人手較多的中層」。

但她指出，大數據、AI年代，市場需求大量IT人才，而疫情下市民減少外出，不論是網購、電子學習或公司運作亦更依賴互聯網，故疫情下市場仍對IT人員有一定需求，相信他們不難轉工。

港府力推創科發展，但張智強直言，本港經濟持續穩定，公司多傾向維持原有做法，無意創新，「難脫離原有框框」，令IT及科創行業發展偏慢。他憶述，2003年沙士時期大學畢業後，曾獲跨國銀行取錄機會，但他「對重覆的日常工作不感興趣」，故最後選入一間只有四人的公司。而他在累積數年經驗及儲了開業基金後，便在2008年自立門戶，創立「 Vioo Co. Ltd. 」。

他直言，本港有大量同類IT公司，2014年公司發展迎來「樽頸位」，「香港同類IT公司有很多，公司都選擇收費較便宜的。」為了突圍而出，他將公司轉型，2016年起除了提供技術支援，更會推薦創意及想法。現時公司合作伙伴包括東南亞其他地方，希望想法更多元、更多「橋」。

近日新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，他留意到年幼子女電子學習遇到的困難，有意建立方便學童使用的簡易學習平台，因應DSE開考在即，他找來遵理補習社等組織合作，與團隊花三周創立了溫習及評測網頁，供DSE生免費使用，備戰考試。平台現時免費提供英、數、物理、化學及生物的試題，未來將增加中文及通識科題目。