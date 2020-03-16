【新冠肺炎】 酒商、食品商冀政府預留3億資助促銷項目救市

新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，飲食業生意大受影響，食品供應商、酒商亦因此受到牽連；有酒商表示生意額大跌九成，並面臨存貨堆積問題。香港酒類行業協會、香港食品委員會建議，政府除了派錢資助零售商外，亦應預留3億元日後協助業界，舉辦促銷活動去存貨。 協會計劃4月將舉辦大型促銷展覽，約50參展商參與，料入場人次達5萬。

香港酒類行業協會會長周炳信（右二）認為政府應預留預算3億，資助以促銷為目的之展銷活動。（黃詠榆攝）

香港酒類行業協會會長周炳信指，政府早前推出300億防疫基金，惠及餐遊業、旅遊業等，但忽略酒行、食品供應商等。周表示，當零售市道低迷，直接影響到供應商生意，「要負責返成本、租金、員工人工，貨物積存會影響到資金流」，擔心情況持續會引發倒閉潮。

香港食品委員會主席吳永恩亦指，食品有食用期限，「當食用期愈近，銷售壓力會非常大」，在多方面受影響。

從事酒類銷售約30年的劉先生表示，自疫情開始，不少食肆出現營運危機，「係直接影響我哋，疫情影響心情，影響你購買意欲、飲酒意欲」。他透露，生意額暴跌9成，形容「打工以嚟，從未試過咁辛苦」。

從事酒類銷售約30年的劉先生表示，自疫情開始，生意額暴跌9成。（黃詠榆攝）

建議政府預留3億資助促銷項目

周炳信認為政府應預留預算3億元日後資助促銷活動，讓參展商能直接參與，協助業界直接售賣存貨套現。他預料，每個項目申請以100萬元為上限，可資助超過300個項目。

協會4月辦促銷展覽料5萬人入場

協會4月將舉辦大型促銷展覽，約50參展商參與，料入場人次達5萬。惟疫情持續肆虐，被問及會否擔心影響市民消費意欲、展覽應否如期進行時，協會主席鄒乾源指相信活動是較早舉行的大型活動，主辦方會密切留意疫情情況，考慮相應措施。他又指，留意到近日周末多了市民外出，人流明顯增加。