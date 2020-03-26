【新冠肺炎】電子課減停課影響　秩序易控惟校長憂難回歸紙本教學

在新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情下，全港學校停課長達兩個多月且復課無期。聖公會主風小學副校長田少斌直言，電子教學難確保所有學生上線，但課堂秩序較易管理，同學投入課堂後比平日更專心上課；而遞交功課形式多元，可提高學生另類能力。 該校校長鄭思思則說，電子教學輔助下，學界影響較2003年沙士時輕微，但憂慮開學後難吸引學生重投紙本教學世界。

副校長田少斌直言，直播課堂試行初期，發現有同學上課時仍「睡在床上」或未能集中，故決定直播開始時會先提問簡單問題，讓同學熱身。（鄧穎琳攝）

疫情下教育界以互聯網維持教學進度，沙田聖公會主風小學中文科老師冼穎思認為，面授課程效益最佳、最合適，但停課期間同學更珍惜學習機會，直播課堂甚至比平日更專心，分組討論的彈性亦較大，認為學界可借機把握機會進行同級交流及跨科學習：「以往多自己班分組，現在可全級、不同班同學一起討論。」

藉煮食比賽吸引學生習慣觀看直播

該校首輪直播以老師煮食比賽為題，吸引小六學生上線觀看直播，而該堂家課則邀請同學與家長煮食，記錄過程作文及製作影片等，借機會鼓勵同學發揮創意，練習影片剪接技巧及作文能力，亦可借機促進親子關係。

副校長田少斌直言，疫情期間主推電子學習，學界都是「摸著石頭過河」，直播課堂試行初期，發現有同學上課時仍「睡在床上」或未能集中，故決定直播開始時會先提問簡單問題，同學須開鏡頭舉起寫上ABCD的字張回應，「熱身」過後，再用Zoom的投票功能回答題目。

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家長反映子女對紙教學習興趣減

教育界對上一次面對長期停課已是2003年沙士時。沙田聖公會主風小學校長鄭思思認為，是次疫情有電子教學，故影響較沙士輕微。她解釋，2019下半年社會運動時學界已停課約一周，當時該校有為老師提供培訓，預備網上及電子教學，早前準備在新型肺炎疫情下派上用場：「估不到停課如此長，幸好不是由零開始，上學期熱了身。」

然而，鄭思思憂慮開學後學校須面對另類難題：「有低年級家長反映，子女熱愛電子課堂，願做網上家課，但對紙本教學興趣減。」