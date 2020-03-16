運輸署擬增私家車駕駛導師牌照　設配額予大型車師傅　業界現分歧

運輸署今年初完成《私人駕駛教師執照全面檢討》，據了解將會計劃增發226個私家車及輕型貨車的教車師傅牌照（又稱第一組別牌照），當中會設下配額，分予包括第二、三組牌照的持有人；另外，該組別牌照的基準，亦會由1,050個，調升至1,170個。 今日（16日）有8個駕駛導師工會，約20多人到荃灣駕駛考試中心，表示支持運輸署的建議，認為將部分第一組別的牌照，分配予第二、三別執照持有人，可增加業界質素。不過同場有持第一組別牌照的司機反對，認為持第二、三別執照者無特權，應與其他公眾人士一同抽籤。

8個教車導師工會支持運輸署的建議。（黃偉倫攝）

現時私人駕駛教師牌照分3個組別，第一組別為私家車及輕型貨車；第二組別為私家小巴、公共小巴、私家巴士和公共巴士；第三組別為中型貨車、重型貨車和掛接式車輛。

今日8個代表駕駛學院教車師傅，以及持第二、三組別牌照師傅的工會，到荃灣駕駛考試中心，表示認同運輸署的《私人駕駛教師執照全面檢討》，認為將第一組別牌照的基準增至1,170個，可彌補個別私人駕駛教師，因個人理由或市場需求等因素，而未能積極參與教車的人數。

8個工會向運輸署代表遞交信件，與持相反意見的教車導師同場，雙方最終和平散去。（黃偉倫攝）

香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，根據運輸署的建議，增發第一組別牌照時，將設立「駕駛教師配額」，當中部分會配予第二、三組別執照持有人，以及現職或曾受聘於指定駕駛學校的駕駛導師。他認為，該類司機有豐富經驗，惟過往增發第一組別牌照時，都全數以抽籤分配，在大量公眾人士一同抽籤下，只有少量相關教車導師獲取第一組別牌照。

鄭楚光表示，在現行制度下，有經驗的教車導師，都無法獲取教授駕駛私家車及輕型貨車的資格，影響業界質素，令考車及格率下降。他認為，增設配額後，可加強業界教學能力及經驗傳承。有於駕駛學院任職逾20年的導師表示，由於沒有第一組別牌照，離職後其經驗變相作廢，無法就業。

有約10名持第一組別牌照的駕駛導師，反對設配額。（黃偉倫攝）

不過現場亦有約10名持第一組別牌照的教車導師，到場反對運輸署的建議，其中龔先生表示，認同增發牌照，惟反對設立「駕駛教師配額」，認為應依照原本規定，所有牌照開放予公眾抽籤，否則是阻礙其他人加入行業。

GP1私人駕駛教師組創辦人陳迪手表示，過往每次增發第一組別牌照時，都有大量公眾人士申請，隨時為增發量的百倍，當中包括現職職業司機，不少人希望轉行教車。他續稱，多年以來，持第二、三組別牌照的師傅，以及駕駛學院的導師，都希望獲第一組別牌照，但應該如過往般，與其他公眾人士一同抽籤，沒有特權。

陳迪手表示，現時不少第一組別牌照的導師都經驗豐富，不遜於第二、三組別的導師，而且雙方性質有異，第一組別主要教授全無經驗的學生。他又稱，受新形冠狀病毒疫情影響下，業界1月至今，已全無學生，批評運輸署：「有難仲搞啲咁嘅嘢」。