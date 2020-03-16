【新冠肺炎】亨泰樓埃及團食環管工病情轉危殆　本身患有乙型肝炎

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港至今有155宗確診及1宗疑似個案，另兩宗初步確診。在過去24小時，再多3人出院，包括印度旅行團84歲團友，及潛伏期長達21天的36歲女子。 另外，留院的65人中，1人情況危殆，他是「食環埃及團」中首名確診者、59歲男食環署職員，他是本港第119宗確診個案，住在大埔富亨邨亨泰樓，於大埔街市擔任管工，與太太及另外6名朋友參加了新華旅遊的埃及旅行團，在2月27日至3月7日遊埃及，全團8名團員及1名領隊回港後全部確診。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，第119宗個案的59歲男子情況危殆，他本身患有乙型肝炎，在3月10日入院，今天早上血含氧量轉差，本身只需聞一度氧氣，但增加至十度氧氣，仍未能維持血含氧量。院方今早決定為他插喉，亦轉至深切治療部，病人服用3種抗病毒藥物，另加抗生素，但左肺中下方「多了花」。

至於本港64宗確診者，及在日本鑽石公主號康復出院回港後再入院的2名病人，現時情況均為穩定。

庾慧玲醫生表示，第119宗個案的59歲男子情況危殆，他本身患有乙型肝炎。 （羅君豪攝）

潛伏期長達21天女子出院

庾慧玲稱，過去24小時再多3人出院，分別是第26宗、第107宗及第128宗確診個案。第26宗是一名42歲男子，曾一度危殆；第107宗個案是一名84歲男子，他是港大退休職員，曾參加印度旅行團；第128宗個案是一名36歲女子，她是第58宗個案女兒，離開檢疫中心後，返回家中才出現病徵，其後確診，當局認為她因在2月時接觸染病的父親而染上病毒，不過潛伏期長達21天。本港現時共有87宗確診及1宗疑似個案出院。

另外，庾慧玲指，第111宗個案亦可以出院，但由於他需要由家人照顧，而其太太正身處檢疫中心，因此醫管局把他轉到東華醫院。第111宗個案是76歲男子，也曾參加印度旅行團。