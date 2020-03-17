【新冠肺炎・最新】全球首隻確診狗出院後離世　主人周巧兒拒驗屍

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（16日）新增9宗確診個案，令本港個案累計158宗（157宗確診個案和一宗疑似個案），近日新增確診個案大部分人均有外遊記錄，當中包括一名東區醫院心臟科副顧問女醫生。 特首林鄭月娥早上宣布3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣以外國家及地區，發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。而澳門則宣布，周四(18日)凌晨起禁止所有人入境，只剩下內地、香港及台灣人士除外。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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【新冠肺炎】御金．國峯外籍男確診 一周前與有肺炎症狀朋友共膳

【新冠肺炎】亨泰樓天台排氣口樣本證含病毒 政府研是否擾流效應

【新冠肺炎】3留學生倫敦返港染病 衞署張竹君籲有病徵者勿回港

【新冠肺炎】本港第2名國泰空姐確診 服務商務艙 均往來西班牙

馬主周巧兒確診新冠肺炎，其寵物松鼠狗亦一度驗出低程度感染。（網上圖片）

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【23:50】馬主周巧兒飼養的松鼠狗為全狗首隻感染新冠肺炎狗隻，日前驗到陰性出院，上周六（14日）交回周巧兒。漁護署今晚表示，從有關畜養人得悉，該狗隻已於昨日（16日）離世，畜養人表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因。

本港累計有四名患者離世，一隻寵物犬死亡。

今日起從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要接受14天家居強制檢疫 。（余俊亮攝）

【22:57】衞生署資料顯示，晚上再多5宗確診個案，總共一日增加10宗新個案，是新冠肺炎爆發以來，第二度單日錄得10宗新個案日子。當中5宗列為輸入個案，3宗屬可能本地個案，患者均從外地返港；餘下1宗為輸入個案的密切接觸者，只有1宗歸為本地個案。

【20:00】衞生署表示，因應保安局今日對所有海外國家／屬地發出紅色外遊警示，由本周四（19日）零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民接受家居強制檢疫。

【新冠肺炎】港府向全球發紅色外遊警示 19日起入境需檢疫14日

【19:00】政府正式宣布，對所有海外國家／屬地發出紅色外遊警示。港府指，今次是基於公共衞生考慮，即日起生效；又指因應全球各地的疫情變化急劇，強烈呼籲市民應調整行程，避免所有非必要的外遊計劃。世界各國亦已實行不同的檢疫措施，將會影響市民的行程安排。

【19:23】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增第13宗新型冠狀病毒感染個案，患者為20歲女子，是澳門居民，亦是一名留英學生，日前由英國倫敦乘機經吉隆坡轉機，3月16日深夜到香港，並轉乘金巴經港珠澳口岸入境時，因有發燒由口岸送仁伯爵綜合醫院特別急診，經檢測確診感染。

【18:00】澳門高教局表示，6所高校將於4月1日起復課，作為首階段的復課安排，6所高校包括理工學院、旅遊學院、保安部隊高等學校、聖若瑟大學、鏡湖護理學院、管理學院。

【17:15】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，昨日有21個由外地返港人士送院檢查，其中3人已確診。

庾慧玲又稱，再有4人出院，包括第51、74、101、115宗確診病人，至今有91名確診者及1名疑似個案出院。第51宗個案是43歲男患者，住屯門紫田村。第74宗個案是住美輪大廈、曾往佛堂福慧精舍的76歲女病人，其80歲丈夫早前去世。第101宗馬主周巧兒的63歲哥哥周秉亮。第115宗個案是印度團團友59歲女子，家住元朗原築1座。

【16:52】張竹君表示，在富亨邨亨泰樓抽取了12個環境樣本，其中4個對新型冠狀病毒呈陽性，包括低層廁所污水渠、糞渠外表、接駁高層氣喉外面、天台排氣口等。她指出，天台排氣喉口的內側有病毒，顯示可能是傳播途徑，至於是否擾流效應造成感染則要留待專家評估。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布，今日新增5宗確診及3宗初步確診個案。確診個案由第159宗至163宗，第161宗是泰航空37歲空姐，她曾因工作關係來往西班牙馬德里，乘搭CX315到西班牙及CX320回港，服務商務艙。

【15:00】消息指，除了東區醫院18歲法裔少女、伊利沙伯醫院36歲居御金國峯確診外，再有5宗確診或初步確診個案，包括聯合醫院、廣華醫院、瑪麗醫院各有一宗確診個案；而明愛醫院、瑪嘉烈醫院各有一宗初步確診個案。

據悉，聯合醫院女病人是航空公司空中服務員，曾到訪西班牙馬德里。

至於兩宗初步陽性個案，瑪嘉烈醫院患者是24歲男子，他曾於去年9月至今年2月28日到訪丹麥；於2月29日至本月5日到訪法國巴黎；於本月5日至10日到訪西班牙；於10日至16日再到丹麥，其後返港。他在昨日開始喉嚨痛，並入院接受檢測，今日初步確診。

另一名患者為27歲男子，在明愛醫院留醫。他在1月11日至3月15日曾到訪英國倫敦，於本月10日開始咳嗽、有痰，今日初步確診。

【15:23】旅遊業議會表示，新冠肺炎疫情全球蔓延，各國陸逐採取各項封關和檢疫措施，截至昨日中午，已導致超過4,400個旅行團取消，受影響旅客人數接近140,000。

議會和所有組辦外遊團的旅行社，正在與政府緊密聯繫，竭盡全力協助仍然身處外地的旅行團旅客早日回港。至於取消未出發的團隊，旅行社會按照報團條款及議會規條去處理。

【15:00】據了解，伊利沙伯醫院再增1宗確診個案，患者是36歲外籍男子，住在御金國峯，30天內無外遊紀錄，因發燒而求診，其深喉唾液樣本呈陽性反應，今天確診。

【14:00】位於中環IFC商場內的City Super分店，今日起宣布關閉清潔，直至3月19日才重開。店舖門口貼出公告，指一名於3月15日確診的患者，曾到過該分店，故為安全起見，需關門清潔店舖，所有已開封或經過處理的食物都會銷毀。

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【新冠肺炎】外地抵港需家居檢疫 旅行社取消三月團需放無薪假

City Super於IFC的分店需關門清潔，直至3月19日才重開。(鄭嘉如攝)

【13:00】澳門政府今(17日)宣布自2020年3月18日零時起，將禁止除中國內地、香港特別行政區和台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者以外的所有非本地居民進入澳門特別行政區。

【12:20】據悉，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者是18歲女子，是法國裔港人，之前她在瑞士留學，3月15日返港時已出現病徵。

【10:44】由於馬來西亞政府宣布全國實施「限制行動令」，禁止訪客入境，EGL 東瀛遊決定取消即日至4月15日期間出發之馬來西亞及馬星旅行團，合共9團，約200名客人受影響。

EGL 東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心：3692 0888查詢有關事宜。至於4月16日起出發之旅行團的安排，將於稍後時間公布。

【09:57】特首林鄭月娥見記者，宣布3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣外發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。另外，國泰將增加英國和美國的航班數目，以及改用較大機體，接載外地港人回港。她表示，4月20日全面復課「無可能」，相信只能分階段復課。

【08:00】截至周二（17日）上午8時，全國確診病例81116宗，累計死亡人數3231人，疑似病例128宗，治癒病例68799宗；在重災區湖北，累計確診病例67799宗，死亡總數3111人。

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【02:00】加拿大總理杜魯多宣布全國封關，除了加拿大及美國公民之外，所有並非加拿大公民不能入境，所有飛往當地的航班只能飛往四個主要城市。杜魯多的妻子早前確診新型肺炎，兩人現正進行家居隔離，他呼籲所有國民盡量留在家中，避免外出。

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新冠肺炎│逾10輛救護車機場禁區戒備 多名病徵人士分送4間醫院

【01:05】昨日（16日）傍晚時份起，消防處接獲多宗地點在機場的懷疑傳染病救護服務召喚，先後派出最少10輛救護車抵達禁區，並花了逾6個小時，陸續將病人分別送院進行治理，期間救護員需穿上全套防護衣物保護自己，而病人則戴上口罩。

衛生署指，有10數名抵港旅客在填寫「健康申報表」指出現病徵，衞生防護中心港口衞生科人員遂安排他們送院接受治理。他們大部分只出現輕微的呼吸道病徵、並從不同航班抵港。

【00:45】歐盟委員會主席馮德萊恩表示，為控制新型肺炎疫情蔓延，建議實施30日的臨時入境限制，拒絕非歐盟人士入境神根地區26國；歐盟國家公民的家庭成員、醫生和護士等必要的工作人員，及向歐盟運輸貨物的人事除外，30日的入境限制在有必要情況下，可以延長。

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