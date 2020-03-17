【新冠肺炎・最新】多國封關鎖國抗疫　港府電子手環監察檢疫人士

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（16日）新增九宗確診個案，令本港個案累計158宗（157宗確診個案和一宗疑似個案），大部分人有外遊記錄，當中包括一名東區醫院心臟科副顧問女醫生。 港府昨日亦指留意到有懷疑濫用暫住設施情況，故今日（17日）起向入住政府提供的暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村的人士，收取每日200元，作為入住及膳食收費。 此外，今日起從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要接受14天家居強制檢疫 。當局已購入6萬個一次性電子手環，供監察檢疫人士。 繼馬來西亞決定鎖國兩周後，禁國民外遊；加拿大亦宣布封關，僅准加拿大及美國公民入境；歐盟亦建議封關30日，拒絕非歐盟人士入境神根地區26國。

今日起從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要接受14天家居強制檢疫 。（余俊亮攝）

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【02:00】加拿大總理杜魯多宣布全國封關，除了加拿大及美國公民之外，所有並非加拿大公民不能入境，所有飛往當地的航班只能飛往四個主要城市。杜魯多的妻子早前確診新型肺炎，兩人現正進行家居隔離，他呼籲所有國民盡量留在家中，避免外出。

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新冠肺炎│逾10輛救護車機場禁區戒備 多名病徵人士分送4間醫院

【01:05】昨日（16日）傍晚時份起，消防處接獲多宗地點在機場的懷疑傳染病救護服務召喚，先後派出最少10輛救護車抵達禁區，並花了逾6個小時，陸續將病人分別送院進行治理，期間救護員需穿上全套防護衣物保護自己，而病人則戴上口罩。

衛生署指，有10數名抵港旅客在填寫「健康申報表」指出現病徵，衞生防護中心港口衞生科人員遂安排他們送院接受治理。他們大部分只出現輕微的呼吸道病徵、並從不同航班抵港。

【00:45】歐盟委員會主席馮德萊恩表示，為控制新型肺炎疫情蔓延，建議實施30日的臨時入境限制，拒絕非歐盟人士入境神根地區26國；歐盟國家公民的家庭成員、醫生和護士等必要的工作人員，及向歐盟運輸貨物的人事除外，30日的入境限制在有必要情況下，可以延長。

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