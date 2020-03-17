【新冠肺炎・最新】澳門凌晨起禁止非本地居民入境　中港台除外

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（16日）新增九宗確診個案，令本港個案累計158宗（157宗確診個案和一宗疑似個案），大部分人有外遊記錄，當中包括一名東區醫院心臟科副顧問女醫生。 特首林鄭月娥早上宣布3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣外發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。另外，國泰將增加英國和美國的航班數目，以及改用較大機體，接載外地港人回港。

今日起從歐洲神根地區抵港人士，不論是否香港居民，都需要接受14天家居強制檢疫 。（余俊亮攝）

【13:00】澳門政府今(17日)宣布自2020年3月18日零時起，將禁止除中國內地、香港特別行政區和台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者以外的所有非本地居民進入澳門特別行政區。

【12:20】據悉，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者是18歲女子，是法國裔港人，之前她在瑞士留學，3月15日返港時已出現病徵。

【10:44】由於馬來西亞政府宣布全國實施「限制行動令」，禁止訪客入境，EGL 東瀛遊決定取消即日至4月15日期間出發之馬來西亞及馬星旅行團，合共9團，約200名客人受影響。

EGL 東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心：3692 0888查詢有關事宜。至於4月16日起出發之旅行團的安排，將於稍後時間公布。

【09:57】特首林鄭月娥見記者，宣布3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣外發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。另外，國泰將增加英國和美國的航班數目，以及改用較大機體，接載外地港人回港。她表示，4月20日全面復課「無可能」，相信只能分階段復課。

【08:00】截至周二（17日）上午8時，全國確診病例81116宗，累計死亡人數3231人，疑似病例128宗，治癒病例68799宗；在重災區湖北，累計確診病例67799宗，死亡總數3111人。

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【02:00】加拿大總理杜魯多宣布全國封關，除了加拿大及美國公民之外，所有並非加拿大公民不能入境，所有飛往當地的航班只能飛往四個主要城市。杜魯多的妻子早前確診新型肺炎，兩人現正進行家居隔離，他呼籲所有國民盡量留在家中，避免外出。

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新冠肺炎│逾10輛救護車機場禁區戒備 多名病徵人士分送4間醫院

【01:05】昨日（16日）傍晚時份起，消防處接獲多宗地點在機場的懷疑傳染病救護服務召喚，先後派出最少10輛救護車抵達禁區，並花了逾6個小時，陸續將病人分別送院進行治理，期間救護員需穿上全套防護衣物保護自己，而病人則戴上口罩。

衛生署指，有10數名抵港旅客在填寫「健康申報表」指出現病徵，衞生防護中心港口衞生科人員遂安排他們送院接受治理。他們大部分只出現輕微的呼吸道病徵、並從不同航班抵港。

【00:45】歐盟委員會主席馮德萊恩表示，為控制新型肺炎疫情蔓延，建議實施30日的臨時入境限制，拒絕非歐盟人士入境神根地區26國；歐盟國家公民的家庭成員、醫生和護士等必要的工作人員，及向歐盟運輸貨物的人事除外，30日的入境限制在有必要情況下，可以延長。

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