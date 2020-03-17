【肺炎口罩】港產SPT Mask中午預售N95及外科口罩 　共25萬名額

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩供應仍然供不應求。由上市公司國藥科技股份創立「SPT Mask」，今日(17日)中午12時發售三層過濾口罩及N95標準醫護級口罩，認購名額合共25萬個。市民只需要進入預購網址，輸入電郵作登記。成功登記人士將取得籌號，並會獲得一封附有購買連結和購買碼的電郵，其後再按指示在晚上23:59前付款。

由上市公司國藥科技股份創立「SPT Mask」，將生產三層過濾口罩及N95標準醫護級口罩。（SPT fb圖片）

由上市公司國藥科技股份創立「SPT Mask」，17日中午12時發售三層過濾口罩及N95標準醫護級口罩，認購名額合共25萬個。大家只需要進入預售網址，輸入電郵作登記。

「SPT Mask」將生產三層過濾口罩及N95標準醫護級口罩。三層過濾口罩的目標質量為BFE≥95%， PFE≥95%即醫療的第一級（ASTM Level 1 ) ；N95則是防護力在BFE≥99.7%，PFE≥99.799%，以及符合表面抗濕性及抗合成血液穿透性測試，並會通過GB19083-2010及YY0469-2011標準。

預售共有三種選擇。

抗疫套裝：三層過濾口罩

售價：125元 （50個裝）

可購數量：2盒至3盒

專業套裝：N95標準醫護級口罩

售價：660元 （20個裝）；1,500元 （50個裝）

可購數量：1盒至2盒

關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩

售價：1,700元

可購數量：1套

成功登記人士將取得籌號，並會獲得一封附有購買連結和購買碼的電郵，其後再按指示在晚上23:59前付款。在購買連結内大家要先選取商品，再輸入姓名，電話，電郵，揀選取貨地點，選取付款方法，包括Visa、 Mastercard、 PayPal、 Apple Pay、 Google Pay，以及 PayMe。但要留意的是，一經付款訂單是修改或取消。