【新冠肺炎】一文看清外國返港自我隔離注意　與家人的距離要...

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，本港昨日（16日）新增九宗確診個案，大部份人有外遊記錄，令本港個案累計158宗。特首林鄭月娥今早（17日）宣布，由3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日。
食物及衞生局局長陳肇始提醒家居檢疫人士，應住在具良好通風的單人房間，與家人保持至少一米距離，不應共用物品或共膳；另外，檢疫人士應每星期用1比99家用漂白水清潔家居，並妥善管理排水喉管。
感染及傳染病科專科醫生曾祈殷說，檢疫人士應盡可能搬離家人，但理解香港的檢疫中心容量有限，安排回港人士家居檢疫屬「無辦法之中的辦法」。他建議政府與酒店及旅館商討，趁現時旅客大幅下跌，酒店可考慮接收檢疫人士。
特首林鄭月娥早上宣布，由3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日，並向全球除內地、澳門、台灣外發紅色旅遊警示，呼籲港人無需要不應外遊。另外，國泰將增加英國和美國的航班數目，以及改用較大機體，接載外地港人回港。
食物及衞生局局長陳肇始提醒家居檢疫人士，有三方面需注意。
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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼
傳染病科醫生：無辦法之中的辦法 與家人共用廁所不理想
感染及傳染病科專科醫生曾祈殷說，歐美回港人士屬高危群組，他對家居檢疫的要求比政府更嚴格，認為檢疫人士應盡可能搬離家人。「點解檢疫人士見親友就唔得，但可以同家人同住？呢個邏輯思維係會惹晒病毒畀屋企人。」他強調，即使檢疫人士與家人分開睡覺，也會共用洗手間，始終存在傳染風險，情況不理想。他提醒檢疫人士在家裡必須長期戴上口罩，並每日量體溫。
曾祈殷表示，理解香港的檢疫中心容量有限，安排回港人士家居檢疫屬「無辦法之中的辦法」。他認為，居住環境擠逼、與家人共用房間的人士不應回家檢疫，「政府應該想辦法，令檢疫人士有選擇。」他建議政府與本港的酒店及旅館商討，趁現時旅客大幅下跌，酒店可考慮接收檢疫人士，讓他們能真正被隔離。