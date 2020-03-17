【新冠肺炎】一文看清外國返港自我隔離注意　與家人的距離要...

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，本港昨日（16日）新增九宗確診個案，大部份人有外遊記錄，令本港個案累計158宗。特首林鄭月娥今早（17日）宣布，由3月19日起，除內地、澳門、台灣外，所有抵港人士將需強制隔離14日。

食物及衞生局局長陳肇始提醒家居檢疫人士，應住在具良好通風的單人房間，與家人保持至少一米距離，不應共用物品或共膳；另外，檢疫人士應每星期用1比99家用漂白水清潔家居，並妥善管理排水喉管。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷說，檢疫人士應盡可能搬離家人，但理解香港的檢疫中心容量有限，安排回港人士家居檢疫屬「無辦法之中的辦法」。他建議政府與酒店及旅館商討，趁現時旅客大幅下跌，酒店可考慮接收檢疫人士。