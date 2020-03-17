【新冠肺炎】外地抵港需家居檢疫　旅行社取消三月團需放無薪假

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，港府今日（17日）宣布，從周四（19日）凌晨起，在內地，澳門及台灣以外地方，抵港的人士要接受14日強制檢疫隔離或醫學監察，並對全球除內地，澳門及台灣以外地方發紅色旅遊警示。 不少旅行社形容，措施對旅遊業界是雪上加霜，多間旅行社表示會取消三月的旅行團，部分更取消至四月中的團，前線領隊等要開始放無薪假。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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港府今日向全球各國發出紅色外遊警示，內地、澳門及台灣除外。金怡假期總經理倪龍妹表示，有三團共數十人原定於周四後回港，部分現時於摩洛哥，但因應強制家居檢疫將實施，會安排改行程提早回港。惟她坦言，因目前大批航班取消，故安排航班讓旅客回港有困難。

倪龍妹又認為，措施對業界造成很大困擾，等於「全行停運晒，好似冬眠咁」。她指該旅行社會取消全個三月的所有旅行團，並會退款予顧客。

袁振寧坦言，現時旅遊界停運更會影響酒店及航空界等，希望政府待疫情紓緩後可盡快解除有關措施。（資料圖片）

縱橫遊常務董事袁振寧表示，該旅行社目前有一至兩團於馬來西亞及土耳其等地，料周四前會回到香港，故團友毋須家居隔離。而旅行社至下月15日期間的所有旅行團會取消，至於4月16日或以後出發的上述旅行團，會於稍後再作安排。

他又指，由於早前已取消很多國家的團隊，今次影響的客人不是十分多，主要都是四月份出發的日本旅客，而所有旅客可以免手續費退款或保留團費六個月。袁又坦言，現時旅遊界停運更會影響酒店及航空界等，希望政府待疫情紓緩後可盡快解除有關措施。他指董事局已全部減薪50%，前線員工今個月起要陸續放無薪假。