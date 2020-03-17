【新冠肺炎】中學校長倡5月DSE後復課　小學校長：應遲中學一兩周

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，本港輸入個案急升，行政長官林鄭月娥今（17日）早在行政會議前表示，中小學如期在4月20日復課「已經無乜可能」，又指應要分階段進行。有中學校長表示，不能完全排除暑假前復課的可能性，建議可待5月中學文憑試（DSE）筆試完結後，視乎疫情發展決定是否復課。 有小學校長直言，現時歐美國家爆發疫情，情況較過往數月更不明朗，小學應先待中學復課後兩星期，再分階段復課。他又指，目前估計需採用半日課堂形式，動用整個暑假補課。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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新型冠狀病毒肺炎疫情下，教育局上月宣布全港中小學最快要待4月20日才能復課，但行政長官林鄭月娥今（17日）早表示，根據現時情況，中小學如期在4月20日復課「已經無乜可能」。

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正接受《香港01》訪問時表示，不能完全排除暑假前復課的可行性，他昨日與教育局會議期間，已向當局建議待今年DSE筆試完結後，考慮在5月初讓中學先復課，前提是疫情未有惡化、防疫物資足夠，但他承認學校訂購口罩時仍遇困難，難以備足足夠數量。

即使5月初能復課，戴德正直言仍需延遲放暑假，需用為期2周的時間作學校考試，但由於學校有維修工程，不能動用整個暑假補課。他又指，電子學習的內容不能完全涵蓋所有課程內容，若能復課，5月至6月期間全日上課追趕進度，考試內容亦須遷就調節；惟中五升中六的學生追趕課程及備戰DSE，預料他們的暑期補課較過往更密集。

中學校長會副主席連鎮邦表示，昨日學界與教育局會面，獲悉局方將於3月底決定及宣布復課或停課安排，但分階段復課詳情仍需討論，4月20日能否復課未有定案。他指，校長會在會議期間表明當局有決定後應提早至少3周通知學校，並需提供清晰復課指引；而決定復課與否，應取決於兩項條件，包括醫學專家是否認同、口罩、防疫物資是否足夠。

連鎮邦又指，學界期望教育局可協助與本地口罩生產商溝通，讓學校能有穩定口罩供應。

小學應待遲中學一兩周復課

至於小學方面則相對被動，興德學校校長、資助小學校長會名譽主席賴子文說，原本預料4月疫情逐步緩和後，先待中學復課，隨後小學在5月初復課，但目前外國疫情大爆發，情況較過往數月更不明朗，香港難以獨善其身。因此，他預料在外國爆發、防疫物資仍短缺的情況下，4月20日小學不能復課，亦不宜復課，同時呼籲家長在停課期間，要以子女的安全為首要考慮，不要掉以輕心。

賴子文估計，在分階段復課情況下，小學需先待中學復課，一般需相隔兩星期才能逐步復課。他又表示，停課期間配合電子學習，相信復課後需時1至2個月便能追回進度，其學校目前估計需採用半日課堂形式，動用整個暑假補課。