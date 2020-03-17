【新冠肺炎】中大發現病人呼吸道無病毒　糞便仍有　隔離營將加驗

香港中文大學醫學院研究本港14名確診新型冠狀病毒肺炎患者的逾300個樣本，發現不論患者的病情嚴重程度，全部患者的糞便樣本均帶有病毒，當中更有3人的呼吸道樣本即使已不帶病毒，其糞便的病毒在1至2日內仍然存在。 中大計劃與政府合作，為檢疫中心的密切接觸者安排糞便及深喉唾液樣本化驗，望找出無病徵的隱形患者，料首階段可為100人做化驗。

中大醫學院研究發現，有確診新型肺炎患者的呼吸道樣本不再帶病毒後，其糞便樣本在1至2日後仍對病毒呈陽性。（盧翊銘攝）

中大醫學院分析本港14名確診新型肺炎患者的339個樣本，包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液、糞便樣本等，以得悉病毒在人體內的分布。

3病人即使呼吸道樣本已不帶病毒 糞便仍有

14名病人分別來自威爾斯親王醫院及聯合醫院，當中2人病情嚴重一度需入住深切治療部。中大醫學院在患者入院後平均第7日取樣本，分析結果顯示，全部14名患者不論病情輕重，全部人的糞便樣本均驗出帶病毒，當中有3名患者即使呼吸道樣本已不帶病毒，其糞便當中的病毒仍可存在1至2日。

無腹瀉患者之糞便都有病毒

中大微生物學系系主任陳基湘指出，該3人沒有腹瀉，取樣本時其病情已逐漸康復，但其糞便仍帶病毒。而其他患者當中只得2人在入院初期有輕微腹瀉，其他人則受藥物影響而有腹瀉，今次研究顯示不能因病人有無腹瀉症狀，去判斷該病人的糞便是否帶病毒。

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深喉唾液樣本的假陰性高達42% 測糞便可輔助找隱形患者

今次研究亦發現，在糞便樣本找出的病毒量與深喉唾液樣本的病毒量相若，每毫升約一萬個病毒量，在眾多樣本當中，痰樣本的病毒量高達320萬粒，較深喉唾液樣本的病毒量高逾300倍。不過僅得4人的血液樣本對病毒呈陽性，全部14人的尿液則驗不到病毒。

陳基湘指，有部份患者在肺部仍然感染的情況下抽取深喉唾液樣本，結果顯示對病毒呈陰性，若患者只得乾咳無痰亦會有影響，整個研究發現深喉唾液樣本的假陰性可高達42％。

中大微生物學系系主任陳基湘指出，病人未必有腹瀉，但其糞便樣本仍帶有病毒。（盧翊銘攝）

「好似放飛箭咁 部份老人家做得好」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述早前香港大學的研究結果，12人的深喉唾液有11人的樣本均帶病毒，許認為正確取樣的話命中率很高，不過檢測準確度需取決於患者是否懂得取樣，患者需取早上起床的第一啖唾液，並需盡量將鼻液向後「索」再吐，「好似放飛箭咁，部份老人家做得好」，若單單吐出口水未必準確。

許樹昌續指，若將糞便樣本納入測試，可以與深喉唾液樣本檢測相輔相成，未來或可以為確診者的緊密接觸者或高危地區返港人士驗大便樣本。

將為100個密切接觸者做糞便樣本檢測

中大醫學院院長陳家亮透露，中大醫學院將與政府合作，為檢疫中心的密切接觸者取糞便樣本化驗， 預計首階段可為100人做化驗。他期望可盡快開展計劃，若找出有緊密接觸者呼吸道無症狀、但糞便帶病毒，下一階段便需在社區找出隱形傳播鏈，形容研究數據對公共衛生及相應政策有重要啟示。

陳家亮又提醒，由於糞便可帶有病毒，市民應時刻注意手部衛生，尤其是照顧長者的護理人員及負責處理食物的人士。許樹昌則指，由於帶病毒的糞便可污染環境，使用公共廁所時要小心，抹乾淨廁板才使用，按過沖水掣或其他共用設施後應徹底洗手。