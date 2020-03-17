【監警會】梁定邦：視乎司法覆核裁決　冀4月公開涵蓋831全面報告

反對《逃犯條例》修訂引發的大型衝突至今仍未完全平息，當中警方執法行動備受爭議。獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今日（17日）舉行與警方聯席會議，警方將交代大型公眾活動中的投訴統計，以及簡報大型公眾活動中暴力升級的情況，而監警會主席梁定邦則會在會議後見傳媒。

拘捕3000多名學生 最小11歲

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕人士年齡由11至84歲，截至2月20日共有7,549人，已起訴約1,190人，男女比例約五比一。他指出，被捕人士十分年輕，11至30歲佔74%，當中20歲以下人士在事件中愈來愈多人被捕。另外，警方亦拘捕約3,000多名學生，佔總被捕人士的40.9%，小學生被捕亦有四人，而大專學生及中學生亦分別約有1,770及1,310人。

李桂華出席監警會會議，聲稱有很多假新聞指控警隊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

警方聲稱被捕人士被性侵是「假消息」

他又指，示威者暴力可分為五類，包括假消息、「起底」、排除異己、癱瘓社會及暴力升級。他認為假消息中包括有「生安白造」的假消息，並以「8.31」事件、新屋嶺扣留中心中被捕人士被性侵，以及「被自殺」的傳言為例子。他澄清去年失蹤人口統計比2018年少13%，批評假新聞是「嬲怒嘅種子」，令示威者暴力升級。

在「起底」方面，李指有3,264名警員及家屬被起底，有警員家中被射鐳射筆，恐嚇會傷害子女，形容是瀰漫「無形的恐懼」。在暴力升方面，他指示威者由使用磚頭，演變成自製武器如大型彈叉等，亦有警員遭淋腐蝕性液體及被刀割頸。示威者12月更開始使用槍械，警方曾檢獲P80半自動步槍、AR15步槍及實彈等。

+ 4 + 3 + 2

監警會主席梁定邦表示，早前有挑戰監警會權力的司法覆核案，將在3月24日聆訊，監警會視乎結果裁定監警會是否越權，並諮詢法律顧問意見，決定是否公開首階段報告。梁定邦希望能在4月公布，亦希望可以公布調查7月21日、8月11日、8月31日及新屋嶺的投訴。

監警會早前指，今日會議只作網上直播，不設公眾和傳媒席，亦沒有傳媒採訪環節。其後表示，了解傳媒和公眾對會方工作的關注，除了歡迎傳媒以書面向秘書處提問，梁定邦將在聯席會議結束後，以及內務會議開始前之間的短休時段與傳媒會面。根據議程，今日警方亦會交代投訴警察課的每月統計數字。