【監警會】警方僅1/3時間匯報投訴　O記李桂華指性侵指控是假消息

反對《逃犯條例》修訂引發的大型衝突至今仍未完全平息，當中警方執法行動備受爭議。獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今日舉行與警方聯席會議，投訴警察課表示，就反修例公眾活動中，截至3月6日收到5,141個投訴人共1,678宗投訴，當中毆打及濫用職權分別有165宗及264宗。 會議中警方又以近一小時交代示威者暴力情況，時間大大長過匯報投訴的半小時。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方指，截至2月20日共拘捕7,549人，他又聲稱「8.31」事件、新屋嶺扣留中心被捕人士被性侵等是假消息，形容是「嬲怒嘅種子」，令示威者暴力升級。

拘捕3000多名學生 最小11歲

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕人士年齡由11至84歲，截至2月20日共有7,549人，已起訴約1,190人，男女比例約五比一。他指出，被捕人士十分年輕，11至30歲佔74%，當中20歲以下人士在事件中愈來愈多人被捕。另外，警方亦拘捕約3,000多名學生，佔總被捕人士的40.9%，小學生被捕亦有四人，而大專學生及中學生亦分別約有1,770及1,310人。

李桂華（前排左四）出席監警會會議，聲稱有很多假新聞指控警隊。（監警會直播截圖）

警方聲稱被捕人士被性侵是「假消息」

他又指，示威者暴力可分為五類，包括假消息、「起底」、排除異己、癱瘓社會及暴力升級。他認為假消息中包括有「生安白造」的假消息，並以「8.31」事件、新屋嶺扣留中心中被捕人士被性侵，以及「被自殺」的傳言為例子。他澄清去年失蹤人口統計比2018年少13%，批評假新聞是「嬲怒嘅種子」，令示威者暴力升級。

在「起底」方面，李指有3,264名警員及家屬被起底，有警員家中被射鐳射筆，恐嚇會傷害子女，形容是瀰漫「無形的恐懼」。在暴力升方面，他指示威者由使用磚頭，演變成自製武器如大型彈叉等，亦有警員遭淋腐蝕性液體及被刀割頸。示威者12月更開始使用槍械，警方曾檢獲P80半自動步槍、AR15步槍及實彈等。

李桂華評示威者蒙面 似「我哋」放膽咗

對於示威者暴力情況的原因，李桂華認為或因示威者大部分「蒙面，好似我哋咁樣，放膽咗」，另更是因為「嬲怒搞到脫離咗應有嘅人性」。他表示，示威者更自製炸彈，亦曾檢獲炸藥TATP。他形容TATP原材料容易買到，製作亦簡單，但殺傷力很大，在很多恐怖襲擊中亦經常被使用，被稱為「撒旦之母」。在2005年英國倫敦爆炸中亦是使用TATP，造成52人死亡及700多人受傷，他指當時亦身在英國，市面一片死寂。

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投訴警察課：須匯報投訴中有96項指控涉「毆打」​​

另外，投訴警察課表示，就反修例公眾活動中有569宗須匯報投訴，1,109宗為須知會投訴。須匯報投訴涉及878項指控，最多為「行為不當」共有285項，其次是「疏忽職守」有211項，「不禮貌」有107項，而毆打及濫用職權分別有96項及91項。而警方原本已成立兩支特別調查隊，並再成立多一隊處理反修例事件的投訴。

另外，今年首兩個月投訴警察課共接獲198宗投訴，較去年同期下跌13.2%，接獲最多的類別是「疏忽職守」，有85宗；其次為「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」，有75宗。

警方指訓斥是即時警告 會繼續調查

監警會主席梁定邦於會上詢問有關早前警務處處長鄧炳強指有警員被訓斥，警務處助理處長（服務質素監察部）簡啟恩解釋指，訓斥非新事物，是因應警員有不當行為，希望可即時制止，形容是起點。若被訓斥的警員有被投訴，投訴警察課交予監警會的報告亦有加入相關資料，訓斥不會影響投訴的調查；若警員沒有被投訴，則或會進行紀律覆檢。

監警會林定國：市民對警信任度低 應嚴肅處理違規行為

監警會成員、資深大律師林定國就認為，市民現時對警方信任度低，印象亦十分負面，會懷疑高層為維持前線警員士氣而淡化或不處理不合規則的行為。他希望警方可賞罰分明，對不合規則的行為即時嚴肅處理，增加訓斥制度的透明度，對公眾交代，改善市民對警方的信任。

監警會主席梁定邦表示，早前有挑戰監警會權力的司法覆核案，將在3月24日聆訊，監警會視乎結果裁定監警會是否越權，並諮詢法律顧問意見，決定是否公開首階段報告。梁定邦希望能在4月公布，亦希望可以公布調查7月21日、8月11日、8月31日及新屋嶺的投訴。

監警會早前指，今日會議只作網上直播，不設公眾和傳媒席，亦沒有傳媒採訪環節。其後表示，了解傳媒和公眾對會方工作的關注，除了歡迎傳媒以書面向秘書處提問，梁定邦將在聯席會議結束後，以及內務會議開始前之間的短休時段與傳媒會面。根據議程，今日警方亦會交代投訴警察課的每月統計數字。