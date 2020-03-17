採購代理兩偷一搶3間珠寶店名錶　認罪被判入獄10年

採購代理聲稱投資失利，欠債達100萬元，前年8月到兩間珠寶店假扮顧客，盜去逾14萬的手錶，及後又再持氣搶到尖沙咀鐘錶店劫去3隻名錶，價值近60萬元。他今（17日）於高等法院承認搶劫及盜竊共3罪被判囚10年。

被告蔡萬均在高等法院認兩項盜竊與一項搶劫罪，被判入獄10年。(資料圖片)

被告蔡萬均（27歲），報稱採購代理，被控於2018年9月30日，持氣槍打劫尖沙咀一間鐘錶店，劫去3隻價值近60萬元，他另於該年8月7日及14日分別在元朗及上水的珠寶店盜竊2隻共值14.9萬元的手錶。

經濟問題及貪心而犯案

辯方求情時透露，被告因投資失利，欠下一百萬元債款，他因經濟問題及貪心才犯下本案，而在打劫案中的3隻手錶已被尋回，現已感到後悔。控方稱該3隻手錶已歸還物主。

搶劫時用氣槍指著店員

對於被告打劫時曾用氣槍指著店員，法官引述案例解釋，到場處理案件的警員或不能辨別槍枝的真偽，他們採取相應措施處理案件時，公眾的安危或會受到威脅。

搶劫手錶後即乘船離港

案情指，被告於2018年9月30日在涉案鐘錶店內，藉詞要看手錶，誘店員拿出3隻總值近60萬元的手錶，被告繼而拿出搶狀物品並稱要打劫，被告最終拿走該3隻手錶逃去。被告在中港城換去身上衣服後，便乘船離港。

另兩到店試錶後戴走離開

被告另被指在2017年8月7日及14日假扮顧客，到涉案位於元朗及上水的珠寶店藉詞看錶，戴上手錶後迅速逃去。被告最終在2018年12月19日在落馬洲管制站被捕，他在警誡下承認因生意失敗欠債纍纍，並已典當手錶。

案件編號：HCCC339/2019