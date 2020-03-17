【新冠肺炎】港府向全球發紅色外遊警示　19日起入境需檢疫14日

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港錄得多宗輸入個案，港府指基於公共衞生考慮，今日（17日）決定對所有海外國家／屬地發出紅色外遊警示，不包括內地、澳門及台灣。衞生署亦將相應擴大衞生檢疫安排，由本周四（19日）零時零分起，從有關地區入亄有關人士接受家居強制檢疫。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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港府強烈呼籲市民避免非必要外遊

港府向所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並且強烈呼籲市民應調整行程，避免所有非必要的外遊計劃。發言人表示，世界各國亦已實行不同的檢疫措施，將會影響市民的行程安排，建議身處香港以外的人士，加緊留意當地政府的公布，並時刻佩戴外科口罩、注意雙手衞生，同時避免到人多擠迫的地方或醫療機構，避免和有發燒和呼吸道病癥的人士接觸；若有症狀則應該盡快求診。

因應相應安排，由周四（19日）零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民，均需接受家居強制檢疫。

衞生署指，早前公布就抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗，以及意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區須入住檢疫中心的衞生檢疫措施仍然維持不變。而根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），就所有由內地抵港人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，強制有關人士必須在家居或其他住所接受檢疫14天的措施亦維持不變。

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