【家居檢疫】18區新增逾3400個地址　南區多個豪宅上榜

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，根據衛生署數字，截至昨日（16日）共有逾1.9萬人正在接受強制檢疫。衞生署今日（17日）更新正接受強制檢疫人士所居住的大廈地址名單，截至昨日全港18區新增逾3,400住址。其中陽明山莊、影灣園、曼赫頓大廈等超級豪宅赫然榜上。

政府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日，更新共3,431個新增住址，有關人士將在3月23日至26日陸續結束強制家居檢疫。

在新增的3,400多個住址當中，元朗區中有357個地址位列榜首、油尖旺區及深水埗區亦都超過300個地址位列其後。南區新增81個地址，是離島外最少的一區，不過多個豪宅位列名單，包括陽明山莊、影灣園及曼赫頓大廈等。陽明山莊盤踞港島渣甸山無敵景觀，山莊後倚大潭郊野公園，前眺維港夜色，多個明星名人都聚集於此，包括藝人鄭裕玲、鄭中基、洪金梅（祥嫂）、馮秉芬兒子等等。

▼疫情全球大流行　香港將對全球「封關」▼

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

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+6
+5
+12
+11
+10

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+7
+6
+5

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+17
+16
+15

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+4
+3
+2

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+34
+33
+32

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+25
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+23

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

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+12
+11

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+33
+32
+31

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+40
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+38

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+21
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荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

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+16

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+22
+21
+20

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+40
+39
+38

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+23
+22
+21

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

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+11
+10

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+32
+31
+30

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+15
+14
+13

離島區強制檢疫人士居住大廈名單

+4
+3
+2
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