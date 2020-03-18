【新冠肺炎】周巧兒寵物狗確診出院後離世　拒驗屍確定死因

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港持續有增加個案。漁護署表示，早前確診新冠肺炎的馬主周巧兒的寵物狗前日（16日）已經離世，畜養人表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因。

上周六回家 周一離世

馬主周巧兒是本港第85宗確診者，其寵物松鼠狗曾呈低程度感染 ，成為全球第一隻確診新冠肺炎狗隻。在反覆測試結果呈陰性後，漁護署已經在14日將狗隻交還主人。漁護署表示，署方從有關畜養人得悉，該狗隻已於周一（16日）離世，畜養人表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因。

周巧兒的松鼠狗自2月26日送往檢疫，即主人確診後翌日，直至3月14日才交還給她。漁護署早前由2月26日先後7次為該狗採集樣本檢驗，一直結果都是弱陽性，經反覆測試後，直至3月12日及13日驗到兩次樣本結果呈陰性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在14日的記者會指，松鼠狗最新的測試結果為陰性，其後已交還給主人。

繪松鼠狗畫作寫有「寶貝」二字

周巧兒擅長繪畫，她在一幅畫作中繪畫一隻松鼠狗，寫有「寶貝」二字，未知是否愛犬名字。據了解，該狗已年屆17歲，相等於人類約百歲，屬「狗瑞」級，她本身有心臟及腎臟毛病。周巧兒上月22日曾到跑馬地獸醫診所為愛犬取藥，在診所逗留3分鐘。

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