【新冠肺炎・最新】消息：新增至少6宗初步確診　4宗曾到訪歐洲

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（17日）大增10宗確診個案，當中八人曾外遊或從外地回港，令本港個案累計168宗（167宗確診個案和1宗疑似個案）。由昨晚至今日清晨，有多班從歐美返港航班抵港，陸續有人落機後呈報有新冠肺炎徵狀，被送往不同醫院隔離診治，截至凌晨4時許，共有22人入院。 政府昨向全球發紅色外遊警告，呼籲港人取消外遊，今晚午夜過後，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受「強制檢疫」，惟是否居所檢疫14日，當局未有詳細說明。內地入境安排仍如現時一樣，即從湖北入境需送檢疫中心隔離，從其他省市自治區入境則家居強制檢疫；由澳門及台灣入境，如在14日前未有到過海外國家或內地，則毋須強制檢疫。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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【10:00】消息指，本港今新增至少6宗初步確診。而據了解第五及第六宗個案，均來自伊利沙伯醫院，分別是一名住慈雲山的55歲男子，以及一名31歲住大角咀的外籍港人。

【09:20】消息指，今日新增至少6宗初步確診個案，4人都有到歐洲的外遊紀錄。

第一宗是27歲男子，在威爾斯親王醫院接受治療，今日有發燒；他曾到英國倫敦，有探望家人，但其家人無出現病徵。男子於3月15日由倫敦返港，報稱逗留當地及搭飛機期間都有戴口罩。

第二宗是一名28歲男子，現於大埔那打素醫院留醫，有咳、頭痛等徵狀；他曾於2月19日至3月14日到過法國、奧地利；3月14日途經曼谷，至15日回港。

第三宗是34歲男子，在律敦治醫院留醫，曾往德國及西班牙；而第四宗是36歲男子，在東區醫院留醫，曾赴瑞士、德國及荷蘭。

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【08:00】截至周三（18日）上午8時，全國確診病例81142宗，累計死亡人數3231人，疑似病例128宗，治癒病例68835宗；在重災區湖北，累計67799宗，死亡總數3111人。

【02:30】美國總統特朗普（Donald Trump）周二（17日）表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，他計劃向部份國民派發1,000美元（約7,764港元），又指相信美國經濟會迅速復元。

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