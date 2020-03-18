【新冠肺炎・最新】累計168宗　全球抵港強制檢疫令午夜後生效

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（17日）大增10宗確診個案，當中八人曾外遊或從外地回港，令本港個案累計168宗（167宗確診個案和1宗疑似個案）。由昨晚至今日清晨，有多班從歐美返港航班抵港，陸續有人落機後呈報有新冠肺炎徵狀，被送往不同醫院隔離診治，截至凌晨4時許，共有22人入院。

政府昨向全球發紅色外遊警告，呼籲港人取消外遊，今晚午夜過後，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受「強制檢疫」，惟是否居所檢疫14日，當局未有詳細說明。內地入境安排仍如現時一樣，即從湖北入境需送檢疫中心隔離，從其他省市自治區入境則家居強制檢疫；由澳門及台灣入境，如在14日前未有到過海外國家或內地，則毋須強制檢疫。