【新冠肺炎・最新】美駐港領事館暫停常規簽證約見　醫療喪葬除外

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（17日）大增10宗確診個案，當中八人曾外遊或從外地回港，令本港個案累計168宗（167宗確診個案和1宗疑似個案）。由昨晚至今日清晨，有多班從歐美返港航班抵港，陸續有人落機後呈報有新冠肺炎徵狀，被送往不同醫院隔離診治，截至凌晨4時許，共有22人入院。 政府昨向全球發紅色外遊警告，呼籲港人取消外遊，今晚午夜過後，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受「強制檢疫」，惟是否居所檢疫14日，當局未有詳細說明。內地入境安排仍如現時一樣，即從湖北入境需送檢疫中心隔離，從其他省市自治區入境則家居強制檢疫；由澳門及台灣入境，如在14日前未有到過海外國家或內地，則毋須強制檢疫。

▼空手道運動員李振豪初步確診▼

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【19:02】美心集團旗下的千両時代廣場分店張貼通告，稱因為有確診新型肺炎顧客曾在3月10至17日期間光顧該食肆，千両現已停業消毒，3月21日重開。

【18:23】美國駐香港及澳門總領事館宣布，自2020年3月19日起，將取消所有常規的移民及非移民簽證約見，領事館稱將盡快恢復常規的簽證服務，更改預約無需繳費，簽證費用有效一年。若需緊急出行（如醫療、喪葬等原因）可要求緊急非移民簽證約見。

【18:20】消息透露，AXA安盛一名員工確診新型冠狀病毒肺炎。確診的AXA員工於銅鑼灣利園一期17樓工作的辦公室，現時該樓層已經全面封閉進行消毒，需要到該個樓層的人士，必須登記個人資料，以及出示職員證才可進入，並限制出入人數。於同一大廈工作的其他公司職員表示，今早收到大廈管理處通知上述有人確診新冠肺炎，消息未有引起太大恐慌，但會更加勤於洗手，保持衛生。大廈管理處職員則表示，昨晚收到通知後，已加強大廈各公用地方、各樓層的清潔，加以防範，並與該樓層負責人緊密溝通，現時正進行消毒程序等，未知道解封時間。



此外AXA安盛於同一大廈另一個辦公室如常運作，職員出入未受影響。

【17:44】張竹君表示，19日凌晨所有抵港人士實施強制檢疫，社區爆發風險會減少，故希望他們留在家，如有不適就求醫，又指現時市民警覺性已提高。惟她又指出，留意到部份人在無病徵前有出席活動，例如婚禮、派對，呼籲他們留在家中。

【17:36】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，暫未知道駿洋邨作為檢疫中心會運作到何時，短期內應會繼續使用。衞生署、醫管局在早期已購入不少病毒化驗試劑，但全球大流行後，劑量稱不上充裕，但存貨量「以月計」。

【17:32】澳門新聞局公布，澳門新增第15例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為31歲男性，菲律賓藉外地僱員，任職酒店侍應。患者在澳門的最後上班日是1月26日，於1月27日至3月15日回菲律賓探親，3月16日由菲律賓經香港到達澳門，3月17日因牙痛3天、皮疹1天到鏡湖醫院急診就診，分類屬中風險個案，經診治和取樣作病毒核酸檢測後返回住所。咽拭子樣本送衛生局公共衛生化驗所檢測，今(18)日下午顯示陽性結果，確診為新型冠狀病毒肺炎，目前已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。

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【17:24】被問到陸續有歐美等海外人士返港後確診，公立醫院服務會否爆煲，庾慧玲回應稱會配合政府的圍堵策略，減低社區爆發風險，並有普通病房可改裝成負壓病房。

【17:15】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，3月19日加強入境旅客檢疫，但當局會試行派發深喉唾液樣本瓶至部份抵港人士，但預計每日1萬人入境本港，實驗室不能為所有人化驗，故暫時會為有病徵人士化驗，至於哪些人會優先檢測仍在商討。他說：「基本上有病徵，所有地方返嚟都係高危地點。」

被問到會否以酒店作為檢疫場所，黃加慶表示酒店的回覆都不積極，相信現階段以酒店作檢疫是有難度，不可行。

【17:04】庾慧玲表示，現時有3人正試用新藥瑞德西韋用藥。醫管局考慮將某些普通科病房改裝，通風設施做隔離病房，料4月有400張病床可完成供啟用。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今早已有14宗確診個案，現時本港確診個案已增至182宗，包括第172宗的28歲運動員；第182宗確診的50歲加拿大國際學校女文員，潛伏期沒有外遊，但有到蘭桂坊等地「飲嘢」，以及183宗確診的《南華早報》24歲記者。另有8宗初步陽性(4男4女).

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，現有239人仍留院隔離治療。在過去24小時，出院病人包括第7、 59、 72宗確診人士，累積共有94名確診病人及1名疑似病人已出院。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，預期未來一兩星期會有好多人士返港 ，外國特別歐美的留學生，他預計機場需檢疫的旅客數量非常龐大，多個部門望增加人手疏導人流，惟人手所限、場地限制，要核對資料，呼籲抵港人士預先填妥健康申報表，耐心等候。

黃加慶表示，抵港人士如在家居強制檢疫，如做得到應盡量安排在通風較好的房間，與家庭成員住不同房間，與檢疫者時刻保持至少一米距離，不要共用私人物品、毛巾，食飯用公筷，勿分享食物，勿吸煙。

【16:20】消息透露，AXA安盛一名員工確診新型冠狀病毒肺炎。

【14:51】據了解，九龍西醫院聯網新增5宗初步個案，包括3人在瑪嘉烈醫院、1人在明愛醫院、1人在仁濟醫院。連同《南華早報》自由身記者初步確診、空手道運動員李振豪，今日料有14宗初步確診個案，以及一宗弱陽性個案。

【13:37】消息透露，今日再多2宗初步確診個案，均在律敦治醫院留醫，23歲男病人是學生，由英國返港；46歲女病人則曾到訪杜拜。換言之，今日至少有8人初步確診，均有外遊紀錄，另外一名鑽石公主號郵輪57歲男病人的病毒測試呈弱陽性。

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▼入境者強制家居隔離14日前夕機場情況▼

【13:24】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今（18）日上午確診第14例新型冠狀病毒感染病例，患者是一名42歲女性，為印尼籍外僱隨行家屬，於3月17日乘坐國泰航空CX718(座位47F)由印尼雅加達到達香港，乘金巴經港珠澳口岸入境時，被口岸衛生檢疫人員發現有發熱症狀，隨即送往仁伯爵綜合醫院特別急診，就診時被分類為中度風險個案，當時經診治和取樣作病毒核酸檢測後由丈夫自駕車返回住所，回家後沒有外出，確診後由專車接到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。

【13:02】據了解，今早大埔那打素醫院初步確診新型肺炎28歲男病人，為本港28歲空手道運動員李振豪。他與數名搏擊隊友在2月中旬出發到歐洲，準備參加5月在法國巴黎舉行的奧運空手道外圍賽。他在2月底到奧地利參加比賽，後到法國巴黎參加國際訓練營，因疫情改變計劃，在3月15日回港。

【12:22】根據衛生防護中心的資料，第161宗確診新型冠狀病毒的37歲國泰航空空姐，她曾乘搭龍運巴士E33線。龍運獲悉事件後已立即安排全部有可能接載該兩名乘客的E33線巴士返回車廠，進行徹底清潔及消毒，包括座椅、扶手、玻璃窗、地台及冷氣隔塵網。同時，E33線多個巴士站、站長室及員工休息室，包括豐景園站、友愛南總站及屯門市中心總站，均進行消毒。

【11:14】據了解，有鑽石公主號確診康復者由日本返港後，疑再度染病。

該名57歲男子於一月底與妻子登上鑽石公主號，二人於2月16日在當地確診，均有發燒和咳嗽，至3月5日康復返港。

二人回港後接受家居檢疫，並無出現病徵。至3月16日，該男子到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陰性。但男子的胸部X光顯示，肺部發炎、纖維化及有肉芽腫，被轉送至威爾斯親王醫院接受病毒測試，結果呈弱陽性。

【10:00】消息指，本港今新增至少6宗初步確診。而據了解第五及第六宗個案，均來自伊利沙伯醫院，分別是一名住慈雲山的55歲男子，以及一名31歲住大角咀的外籍港人，兩人均曾到歐洲。

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【09:20】消息指，今日新增至少6宗初步確診個案，4人都有到歐洲的外遊紀錄。

第一宗是27歲男子，在威爾斯親王醫院接受治療，今日有發燒；他曾到英國倫敦，有探望家人，但其家人無出現病徵。男子於3月15日由倫敦返港，報稱逗留當地及搭飛機期間都有戴口罩。

第二宗是一名28歲男子，現於大埔那打素醫院留醫，有咳、頭痛等徵狀；他曾於2月19日至3月14日到過法國、奧地利；3月14日途經曼谷，至15日回港。

第三宗是34歲男子，在律敦治醫院留醫，曾往德國及西班牙；而第四宗是36歲男子，在東區醫院留醫，曾赴瑞士、德國及荷蘭。

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【08:00】截至周三（18日）上午8時，全國確診病例81142宗，累計死亡人數3231人，疑似病例128宗，治癒病例68835宗；在重災區湖北，累計67799宗，死亡總數3111人。

【02:30】美國總統特朗普（Donald Trump）周二（17日）表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，他計劃向部份國民派發1,000美元（約7,764港元），又指相信美國經濟會迅速復元。

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